Bowling Report

Week #14

LOWER VALLEY SCRATCH 12-12-16

Men’s High series: Tanner Schaneman 847 (236,235,635)- Rob Rice 844(641) Men’s High averages: Rob Rice 212.27. Highest men’s series over average: Joaquin Lopez, +58. Women’s High series Gena Stephenson 743 (531, 202,) Women’s High averages: Gena Stephenson 157. LL: RC Casino, 47-28.

SUNNY VALLEY 12-13-16

High series: Gena Stephenson 163.21(196,559,) Highest series over average: Gena Stephenson 559. LL: Valley Lanes, 22-10.

SUPERBOWL 12-14-16

High men’s series: Rob Rice 218.83; Scratch series Rob Rice 659. Deland Olney 573, James Pitt 545 (246). Highest men’s series over average: Dennis Cavin +75. High women’s series: Juanita Schlieve 159.88, Highest women’s series over average: Johanna Chumley +49. High men’s average: Rob Rice 218.75. High women’s average: Juanita Schlieve 159.88. LL: Bound 2 Happen, 881/2-331/2

COMMERCIAL 12-16-16

High series: David Clampitt 609 (227), Mike Cerna, 596 (208) Brad Morrow 593 (217) Highest series over average: Matt Kitze +43 Highest average: Matt Kitze +96. LL: Les Schwab 106- 69

FRIDAY FUN BUNCH 12-16-16 (Week 13)

High men’s series: Brandon Coleman 628 (233) Tanner Schaneman 614 (244) 654 (211-256-187) Highest men’s series over average: Chris Stinnett +30 Individual high average Tanner Schaneman 216.67. High women’s series: Stephanie Luke 601 (230, 213,), Samantha LaClair 475 (1170)). Highest women’s series over average: Marcy Carl +28. High men’s average: Tanner Schaneman 219.67. High women’s average: Stephanie Luke 185.06. LL: Why Not, 14-2.