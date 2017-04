Bowling Report

LOWER VALLEY SCRATCH

04-10-17 – Week 31

Men’s High series: Chuck Carl 896 (232-211-234-219), Tanner Schaneman 879 (247), Rob Rice 861 (225), Jeremy Van Dam 833 (238). Men’s High averages: Rob Rice 214.27. Highest men’s series over average: Chuck Carl +124. Women’s High series: Gena Stephenson 703 (184-168-170-181). Women’s High averages: Stacee Isaac 168.60. Highest women’s series over average: Gena Stephenson +47. LL: RC’s Casino, 128.5-96.5.

SUNNY VALLEY

04-11-17 – Week 13

High series: Challea Huth 502 (182-151-169), Valerie Yarnell 496 (182), Katie Johnson 462 (181), Maria Proffitt 426 (160). Highest series over average: Katie Johnson +72. High average: Gena Stephenson 168.53. LL: Bowling B’s, 14-6.

SUPERBOWL

04-12-17 – Week 30

High men’s series: Austin Carl 742 (239-225-278), Rob Rice 628 (226), Chuck Curtiss 625 (245), Merle Jones 542 (202). Highest men’s series over average: Austin Carl +136. High women’s series: Vicky Charvet 489 (135-181-173), Mary Diavolikis 482 (176), Juanita Schlieve 458 (166). Highest women’s series over average: Vicky Charvet +39. High men’s average: Rob Rice 211.13. High women’s average: Mary Diavolikis 160.15. LL: Rednecks, 145.5-76.5.

COFFEE TRIO

04-13-17 – Week 31

High series: Maria Proffitt 490 (179-162-149), Linda Goede 482 (193), Jacquie Kavotovich 448 (198), Sharon Schinkelshoek 438 (166). Highest series over average: Judy Bennett +51. High average: Linda Goede 155.26. LL: Charlies Angels, 40-20.

COMMERCIAL

04-13-17 – Week 15

High series: Mike Cerna 606 (189-200-217), Damian Pina 510 (204), Wally Wallace 507 (177). Highest series over average: Felix Garcia +143. Highest average: Brad Morrow 201.81. LL: Morrow Feed, 132-68.

FRIDAY FUN BUNCH

Champions

The Valley Lanes Friday Fun Bunch League championship team is Legends — Donna Lallashute, Virgil Lallashute Sr., Stephanie Luke and Virgil Lallashute Jr.