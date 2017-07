Sunnyside wins Prosser meet, 480-307

A meet between Sunnyside and the Piranhas last Thursday netted several individual wins for both teams, but the Sharks prevailed, 480-307.

Only three competitors won all their races.

In the girls 8U events, Prosser’s Kiele McClure prevailed in each of the four 25-yard events — butterfly, breaststroke, backstroke and freestyle.

Sunnyside 14U competitor Arianna Sanchez competed in and won all five 50-yard events, including the individual medley. Also, 18U swimmer Carlo Rodriguez claimed victory in each of the five individual events.

Faithe Miller (12U) of Prosser won the butterfly, backstroke, freestyle and individual medley.

Winning three events apiece from the Piranhas were Bryson Ashton (10U), Christian Malave (16U) and Abby Cromwell (18U).

Sharks winning three events apiece were Ian Anderson (8U), Christopher Villanueva (10U) and Austin Villanueva (14U).

The Mid Valley Swim League wraps the regular season with meets tomorrow and Wednesday. Prosser travels to Naches tomorrow, while Sunnyside hosts Grandview. Wednesday, the Sharks have a bye, the Piranhas host Othello and the Neptunes host Naches.

The season culminates with the Mid Valley Swim Championships at the Sunnyside Municipal Pool Friday through Sunday.

SUNNYSIDE 480

PROSSER 307

200-Yard Medley Relay

Girls 10&U

1, Sunnyside ‘A’ (Nadia Stroh 10, Devan Harrington 9, Avery Bonzi 10, Alianna Garcia 10), 2:59.91. 2, Prosser ‘B’ (Hannah Perkins 10, Payton Belle Baudrau 9, Taylor Hunsaker 10, Malli Rude 10), 3:10.93.

Boys 9-10

1, Prosser ‘B’ (Johnny Gudino 9, Owen Hartliep 10, Bryson Ashton 10, Alex Bunnell 9), 3:14.80. 2, Sunnyside ‘A’ (Ty Gill 10, Kael Campos 9, Christopher Villanueva 10, A.J. Hernandez 10), 3:17.58. 3, Prosser ‘A’ (Aiden Blair 9, Luke Thornbrugh 9, Diego Salinas 10, Justin Perkins 8), 4:11.95.

Girls 11-12

1, Prosser ‘B’ (Anna Domanico 12, Carter Stark 11, Faithe Miller 11, Chloe Saldana 11), 2:42.91. 2, Sunnyside ‘A’ (Anna Alvarez 12, Jess Gill 12, Alondra Ruiz 11, Ady Valencia 12), 2:45.20. 3, Prosser ‘A’ (Jayden Thornock 12, Kali Giles 11, Sydney Gamache 11, Hannah Norris 12), 3:08.13.



Boys 11-12

1, Sunnyside ‘A’ (Beto Rivera 11, Gage Newhouse 11, EJ Villanueva 12, Ruben Rodriguez 12), 2:38.53. 2, Prosser ‘A’ (Blaze Hoffman 12, Ethan Felicetti 11, Kai McClure 11, Johann Rude 12), 2:58.84. 3, Sunnyside ‘B’ (Stephen Maltos 11, D’Angelo Garcia 12, Carter Hauver 11, Elijah Wise 11), 3:27.09.

Girls 13-14

1, Sunnyside ‘B’ (Cecilia Stroh 13, Aline Anderson 14, Elsie Moyer 13, Kenzie Evans 14), 2:44.03.

Boys 13-14

1, Sunnyside ‘A’ (Cannon Hauver 13, Austin Villanueva 14, Benjamin Oswalt 13, Chase Yanez 13), 2:20.97.

Girls 15-18

1, Sunnyside ‘A’ (Erin Stanton 17, Brielle or Brie Newhouse 16, Clarisa Calderon 15, Emily Broersma 16), 2:22.31. 2, Prosser ‘A’ (Halley Carrick 17, Abby Cromwell 18, Rachel Forrister 14, Julia Hennessey 15), 2:37.50.

Boys 15-18

1, Prosser ‘A’ (Donnie Miller III 16, Christian Malave 15, Austin Beierle 15, Paden Rude 15), 2:18.18.

25 Yard Butterfly

Girls 8 & U

1, Kiele McClure, (P), 22.94. 2, Devyn Bonzi, (S), 27.75. 3, Ellie Saldana, (P), 30.84. 4, Kennedy Wise, (S), 42.72.

Boys 8 & U

1, Ian Anderson, (S), 23.78. 2, Justin Perkins, (P), 26.56. 3, Noah Wise, (S), 30.87. 4, Luke Blair, (P), 38.05. 5, Kaleb Campos, (S), 41.31.



50 Yard Butterfly

Girls 9-10

1, Avery Bonzi, (S), 42.90. 2, Alex Schlax, (S), 46.72. 3, Nadia Stroh, (S), 47.17. 4, Malli Rude, (P), 47.52. 5, Hannah Perkins, (P), 53.94. 6, Taylor Hunsaker, (P), 54.65. 7, Devan Harrington, (S), 54.72. 8, Hailey VanWieringen, (S), 56.12. 9, Ashley Redick, (S), 58.13. 10, Sariah Wise, (S), 1:02.28. 11, Payton Belle Baudrau, (P), 1:03.09. 12, Lily Malave, (P), 1:04.91. 13, Ada Moyer, (S), 1:08.00. 14, Madi Simmons, (S), 1:08.69. 15, Ava Newhouse, (S), 1:16.75. 16, Olivia Medrano, (P), 1:18.46. 17, Ellie Norris, (P), 1:20.69.

Boys 9-10

1, Christopher Villanueva, (S), 39.60. 2, Bryson Ashton, (P), 42.19. 3, Johnny Gudino, (P), 56.66. 4, Aiden Blair, (P), 1:15.73. 5, Luke Thornbrugh, (P), 1:22.34.

Girls 11-12

1, Faithe Miller, (P), 39.53. 2, Jess Gill, (S), 42.03. 3, Alondra Ruiz, (S), 43.00. 4, Anna Domanico, (P), 43.16. 5, Jayden Thornock, (P), 44.31. 6, Chloe Saldana, (P), 44.69. 7, Sydney Gamache, (P), 44.83. 7, Syrina Kaptein, (S), 44.83. 9, Carter Stark, (P), 45.31. 10, Elizabeth Wise, (S), 47.88. 11, Daisy Cortez, (S), 49.09. 12, Sami Jo Mendoza, (S), 51.06. 13, Kali Giles, (P), 52.44. 14, Yazlyn Hernandez, (S), 52.97. 15, Hannah Norris, (P), 54.63. 16, Allie Cromwell, (P), 55.94.

Boys 11-12

1, D’Angelo Garcia, (S), 44.69. 2, Ruben Rodriguez, (S), 45.58. 3, Johann Rude, (P), 45.70. 4, Gage Newhouse, (S), 46.07. 5, Beto Rivera, (S), 46.48. 6, Blaze Hoffman, (P), 47.71. 7, Ethan Felicetti, (P), 49.88. 8, Danny Hallman, (P), 55.08. 9, Samuel Gonzalez, (S), 56.25. 10, Jacob McKee, (P), 56.91. 11, Nathan Campuzano, (S), 1:20.19. 12, Donovan Fahr-Collins, (P), 1:25.47.

Girls 13-14

1, Arianna/Rana Sanchez, (S), 33.53. 2, Rachel Forrister, (P), 33.85. 3, Amerie Kaptein, (S), 36.91. 4, Eternity Yanez, (S), 38.91. 5, Kenzie Evans, (S), 39.08. 6, Daniella Duran, (S), 39.66. 7, Myanda Miller, (P), 40.06. 8, Abby Albrecht, (S), 41.53. 9, Cecilia Stroh, (S), 42.15. 10, Aline Anderson, (S), 42.68. 11, Grace Bryan, (P), 42.72. 12, Mack Bates, (S), 43.31. 13, Elsie Moyer, (S), 45.50. 14, Luna Longoria, (S), 48.63.

Boys 13-14

1, Austin Villanueva, (S), 30.84. 2, Benjamin Oswalt, (S), 32.19. 3, Cannon Hauver, (S), 38.85. 4, Benjamin Anderson, (S), 40.37. 5, Reid Weaver, (S), 42.23. 6, Jeremiah Fahr-Collins, (P), 45.29. 7, Reyden Huizar, (P), 46.62. 8, Chandler Gill, (S), 54.56. 9, Hunter Foster, (P), 56.57.

Girls 15-16

1, Brielle or Brie Newhouse, (S), 34.21. 2, Clarisa Calderon, (S), 34.37. 3, Emily Broersma, (S), 38.99. 4, Arizona Rodriguez, (S), 41.84. 5, Gillian Moyer, (S), 42.91. 6, Julia Hennessey, (P), 44.96.

Boys 15-16

1, Christian Malave, (P), 29.13. 2, Austin Beierle, (P), 29.59. 3, Gabriel Oswalt, (S), 33.53. 4, Donnie Miller III, (P), 36.06. 5, Paden Rude, (P), 39.57.

Girls 17-18

1, Abby Cromwell, (P), 35.40. 2, Lia Anderson, (S), 39.81. 3, Morgan Gardner, (S), 41.08. 4, Halley Carrick, (P), 42.00. 5, Erin Stanton, (S), 42.56.

Boys 17-18

1, Carlo Rodriguez, (S), 33.34. 2, Anthony Sanchez, (S), 43.00.

25 Yard Breaststroke

Girls 8 & U

1, Kiele McClure, (P), 32.25. 2, Ellie Saldana, (P), 36.88. 3, Kennedy Wise, (S), 39.85.

Boys 8 & U

1, Justin Perkins, (P), 22.19. 2, Max Newhouse, (S), 32.41.

50 Yard Breaststroke

Girls 9-10

1, Devan Harrington, (S), 49.79. 2, Hannah Perkins, (P), 50.50. 3, Alex Schlax, (S), 51.35. 4, Nadia Stroh, (S), 51.60. 5, Payton Belle Baudrau, (P), 52.41. 6, Avery Bonzi, (S), 53.95. 7, Emma Gonzalez, (S), 56.53. 8, Hailey VanWieringen, (S), 58.65. 9, Alianna Garcia, (S), 1:00.82. 10, Malli Rude, (P), 1:02.71. 11, Ava Newhouse, (S), 1:10.98. 12, Ellie Norris, (P), 1:17.32. 13, Lily Malave, (P), 1:18.22. 14, Bella Mendoza, (S), 1:19.70. 15, Madi Simmons, (S), 1:20.35.

Boys 9-10

1, Bryson Ashton, (P), 45.63. 1, Christopher Villanueva, (S), 45.63. 3, Alex Bunnell, (P), 59.93. 4, Ty Gill, (S), 1:02.57. 5, Zaiden Gonzalez, (S), 1:03.56. 6, Johnny Gudino, (P), 1:04.21. 7, Aiden Blair, (P), 1:09.05.

Girls 11-12

1, Jess Gill, (S), 43.54. 2, Faithe Miller, (P), 44.75. 3, Carter Stark, (P), 45.12. 4, Alondra Ruiz, (S), 46.71. 5, Anna Domanico, (P), 50.37. 6, Syrina Kaptein, (S), 50.42. 7, Sami Jo Mendoza, (S), 50.78. 8, Chloe Saldana, (P), 52.65. 9, Kali Giles, (P), 52.75. 10, Elizabeth Wise, (S), 52.84. 11, Sydney Gamache, (P), 52.89. 12, Ady Valencia, (S), 56.09. 13, Jayden Thornock, (P), 59.00. 14, Allie Cromwell, (P), 1:02.31. 15, Hannah Norris, (P), 1:08.59.

Boys 11-12

1, Ethan Felicetti, (P), 41.00. 2, EJ Villanueva, (S), 42.39. 3, Gage Newhouse, (S), 44.17. 4, D’Angelo Garcia, (S), 48.76. 5, Samuel Gonzalez, (S), 49.68. 6, Jacob McKee, (P), 53.25. 7, Blaze Hoffman, (P), 55.16. 8, Stephen Maltos, (S), 55.20. 9, Johann Rude, (P), 55.35. 10, Danny Hallman, (P), 1:04.08. 11, Carter Hauver, (S), 1:07.46.

Girls 13-14

1, Arianna/Rana Sanchez, (S), 40.53. 2, Grace Bryan, (P), 42.47. 3, Mack Bates, (S), 42.85. 4, Abby Albrecht, (S), 42.93. 5, Amerie Kaptein, (S), 44.19. 6, Elsie Moyer, (S), 46.41. 7, Rachel Forrister, (P), 46.88. 8, Myanda Miller, (P), 49.00. 9, Kenzie Evans, (S), 51.25. 10, Cecilia Stroh, (S), 51.90. 11, Aline Anderson, (S), 52.50.

Boys 13-14

1, Austin Villanueva, (S), 37.10. 2, Benjamin Oswalt, (S), 40.00. 3, Cannon Hauver, (S), 40.28. 4, Benjamin Anderson, (S), 46.34. 5, Chase Yanez, (S), 47.13. 6, Thane Everett, (P), 48.33. 7, Reid Weaver, (S), 50.38. 8, Jeremiah Fahr-Collins, (P), 58.12.

Girls 15-16

1, Brielle or Brie Newhouse, (S), 37.41. 2, Bailey Hazzard, (S), 40.34. 3, Arizona Rodriguez, (S), 41.28. 4, Clarisa Calderon, (S), 46.50. 5, Gillian Moyer, (S), 49.28. 6, Julia Hennessey, (P), 55.03.

Boys 15-16

1, Christian Malave, (P), 35.72. 2, Austin Beierle, (P), 37.27. 3, Donnie Miller III, (P), 50.11.

Girls 17-18

1, Abby Cromwell, (P), 39.28. 2, Morgan Gardner, (S), 43.38. 3, Lia Anderson, (S), 46.06. 4, Halley Carrick, (P), 53.43.

Boys 17-18

1, Carlo Rodriguez, (S), 41.39. 2, Anthony Sanchez, (S), 46.90.

25 Yard Backstroke

Girls 8 & U

1, Kiele McClure, (P), 24.59. 2, Devyn Bonzi, (S), 28.09. 3, Ellie Saldana, (P), 28.72. 4, Alli Hartliep, (P), 29.12. 5, Kennedy Wise, (S), 34.84. 6, Emmi Garcia, (S), 35.31.

Boys 8 & U

1, Ian Anderson, (S), 23.63. 2, Justin Perkins, (P), 24.10. 3, Camdon Gibb, (P), 29.97. 4, Jayden Kaptein, (S), 31.51. 5, Luke Blair, (P), 32.12. 6, Luciano Bustamante, (P), 32.62. 7, Blake Hauver, (S), 33.02. 8, Benson Greer, (S), 33.44. 9, Noah Wise, (S), 34.40. 10, Max Newhouse, (S), 34.45. 11, Ethan Roberts, (P), 37.97. 12, Walker Burkhart, (P), 42.72. 13, Nash Greer, (S), 1:01.31. 14, Gregory Stroh, (S), 1:08.85.

50 Yard Backstroke

Girls 9-10

1, Malli Rude, (P), 47.13. 2, Avery Bonzi, (S), 47.19. 3, Hannah Perkins, (P), 48.16. 4, Alianna Garcia, (S), 49.97. 5, Payton Belle Baudrau, (P), 51.14. 6, Hailey VanWieringen, (S), 51.72. 7, Nadia Stroh, (S), 52.22. 8, Ashley Redick, (S), 54.06. 9, Alex Schlax, (S), 54.37. 10, Myla Greene, (P), 57.08. 11, Devan Harrington, (S), 58.75. 12, Ada Moyer, (S), 1:00.69. 13, Taylor Hunsaker, (P), 1:02.27. 14, Emma Gonzalez, (S), 1:03.72. 15, Sariah Wise, (S), 1:05.38. 16, Ava Newhouse, (S), 1:05.47. 17, Kora Sabin, (P), 1:08.16. 18, Madi Simmons, (S), 1:08.41. 19, Lily Malave, (P), 1:09.93. 20, Ellie Norris, (P), 1:13.06. 21, Olivia Medrano, (P), 1:18.21. 22, Bella Mendoza, (S), 1:25.03.

Boys 9-10

1, Bryson Ashton, (P), 40.28. 2, Christopher Villanueva, (S), 45.17. 3, Aiden Blair, (P), 56.22. 4, Johnny Gudino, (P), 56.90. 5, A.J. Hernandez, (S), 57.52. 6, Owen Hartliep, (P), 58.38. 7, Alex Bunnell, (P), 1:00.91. 8, Kael Campos, (S), 1:02.15. 9, Ty Gill, (S), 1:05.02. 10, Jaithan Garcia, (S), 1:05.95. 11, Diego Salinas, (P), 1:06.62. 12, Zaiden Gonzalez, (S), 1:09.72. 13, Mason Mendoza, (S), 1:09.82. 14, Luke Thornbrugh, (P), 1:22.50.

Girls 11-12

1, Faithe Miller, (P), 43.72. 2, Anna Domanico, (P), 43.95. 3, Carter Stark, (P), 44.90. 4, Anna Alvarez, (S), 45.55. 5, Chloe Saldana, (P), 46.99. 6, Ady Valencia, (S), 47.29. 7, Jess Gill, (S), 47.37. 8, Jayden Thornock, (P), 47.69. 9, Sydney Gamache, (P), 47.81. 10, Sami Jo Mendoza, (S), 48.66. 11, Elizabeth Wise, (S), 49.93. 12, Alondra Ruiz, (S), 50.16. 13, Allie Cromwell, (P), 50.44. 14, Syrina Kaptein, (S), 51.25. 15, Yazlyn Hernandez, (S), 52.19. 16, Hannah Norris, (P), 53.64. 17, Kali Giles, (P), 54.06.

Boys 11-12

1, Ethan Felicetti, (P), 43.53. 2, Blaze Hoffman, (P), 45.43. 3, EJ Villanueva, (S), 45.44. 4, D’Angelo Garcia, (S), 45.52. 5, Beto Rivera, (S), 45.74. 6, Kai McClure, (P), 48.00. 7, Gage Newhouse, (S), 49.07. 8, Ruben Rodriguez, (S), 49.34. 9, Danny Hallman, (P), 54.99. 10, Johann Rude, (P), 56.00. 11, Carter Hauver, (S), 56.94. 12, Elijah Wise, (S), 1:00.25. 13, Stephen Maltos, (S), 1:02.34. 14, Samuel Gonzalez, (S), 1:06.85. 15, Jacob McKee, (P), 1:09.25. 16, Nathan Campuzano, (S), 1:09.82. 17, Donovan Fahr-Collins, (P), 1:36.57.

Girls 13-14

1, Arianna/Rana Sanchez, (S), 36.88. 2, Eternity Yanez, (S), 39.39. 3, Amerie Kaptein, (S), 41.00. 4, Rachel Forrister, (P), 41.87. 5, Kenzie Evans, (S), 42.46. 6, Myanda Miller, (P), 43.35. 7, Mack Bates, (S), 44.10. 8, Cecilia Stroh, (S), 44.78. 9, Grace Bryan, (P), 46.32. 10, Elsie Moyer, (S), 49.25.

Boys 13-14

1, Benjamin Oswalt, (S), 38.66. 2, Austin Villanueva, (S), 40.57. 3, Cannon Hauver, (S), 41.93. 4, Benjamin Anderson, (S), 43.75. 5, Thane Everett, (P), 44.81. 6, Reid Weaver, (S), 45.19. 7, Reyden Huizar, (P), 46.35. 8, Hunter Foster, (P), 46.93. 9, Chase Yanez, (S), 47.90. 10, Jeremiah Fahr-Collins, (P), 50.40. 11, Chandler Gill, (S), 1:01.53.

Girls 15-16

1, Emily Broersma, (S), 41.32. 2, Gillian Moyer, (S), 41.59. 3, Clarisa Calderon, (S), 42.50. 4, Arizona Rodriguez, (S), 45.47. 5, Julia Hennessey, (P), 46.47.

Boys 15-16

1, Austin Beierle, (P), 32.94. 2, Christian Malave, (P), 34.75. 3, Gabriel Oswalt, (S), 39.77. 4, Donnie Miller III, (P), 41.72. 5, Paden Rude, (P), 42.85.

Girls 17-18

1, Erin Stanton, (S), 39.62. 2, Abby Cromwell, (P), 40.87. 3, Morgan Gardner, (S), 44.63. 4, Halley Carrick, (P), 47.78.

Boys 17-18

1, Carlo Rodriguez, (S), 37.41. 2, Anthony Sanchez, (S), 49.32.

25 Yard Freestyle

Girls 8 & U

1, Kiele McClure, (P), 20.69. 2, Devyn Bonzi, (S), 23.18. 3, Ellie Saldana, (P), 25.57. 4, Alli Hartliep, (P), 28.37. 5, Emmi Garcia, (S), 28.50. 6, Kennedy Wise, (S), 35.47.

Boys 8 & U

1, Ian Anderson, (S), 19.56. 2, Justin Perkins, (P), 21.28. 3, Benson Greer, (S), 24.08. 4, Blake Hauver, (S), 26.44. 5, Max Newhouse, (S), 26.50. 6, Camdon Gibb, (P), 28.52. 7, Luke Blair, (P), 28.97. 8, Jayden Kaptein, (S), 29.25. 9, Ethan Roberts, (P), 30.69. 10, Noah Wise, (S), 34.71. 11, Kaleb Campos, (S), 35.50. 12, Cristian Garcia, (S), 35.69. 13, Joshua Wise, (S), 36.09. 14, Luciano Bustamante, (P), 37.19. 15, Walker Burkhart, (P), 39.75. 16, Gregory Stroh, (S), 43.74. 17, Nash Greer, (S), 45.06.

50 Yard Freestyle

Girls 9-10

1, Avery Bonzi, (S), 35.38. 2, Nadia Stroh, (S), 40.26. 3, Malli Rude, (P), 40.30. 4, Hailey VanWieringen, (S), 40.70. 5, Hannah Perkins, (P), 41.10. 6, Alianna Garcia, (S), 41.18. 7, Devan Harrington, (S), 42.03. 8, Emma Gonzalez, (S), 43.63. 9, Alex Schlax, (S), 43.69. 10, Payton Belle Baudrau, (P), 44.13. 11, Taylor Hunsaker, (P), 45.58. 12, Ashley Redick, (S), 48.16. 13, Ada Moyer, (S), 50.63. 14, Ava Newhouse, (S), 52.09. 15, Ellie Norris, (P), 53.18. 16, Bella Mendoza, (S), 53.69. 17, Lily Malave, (P), 54.81. 18, Olivia Medrano, (P), 55.09. 19, Myla Greene, (P), 55.21. 20, Madi Simmons, (S), 55.57. 21, Sariah Wise, (S), 55.99. 22, Brisa Longoria, (S), 1:03.00. 23, Clara McKee, (P), 1:15.05. 24, Kora Sabin, (P), 1:17.37.

Boys 9-10

1, Bryson Ashton, (P), 32.90. 2, Christopher Villanueva, (S), 34.54. 3, Kael Campos, (S), 39.34. 4, Owen Hartliep, (P), 41.72. 5, Alex Bunnell, (P), 44.64. 6, Johnny Gudino, (P), 44.72. 7, Ty Gill, (S), 45.97. 8, A.J. Hernandez, (S), 49.26. 9, Aiden Blair, (P), 50.91. 10, Zaiden Gonzalez, (S), 52.89. 11, Jaithan Garcia, (S), 55.20. 12, Luke Thornbrugh, (P), 58.93. 13, Mason Mendoza, (S), 1:01.82. 14, Diego Salinas, (P), 1:01.87.

Girls 11-12

1, Faithe Miller, (P), 33.09. 2, Jess Gill, (S), 33.71. 3, Chloe Saldana, (P), 35.03. 4, Anna Alvarez, (S), 35.57. 5, Carter Stark, (P), 36.44. 6, Anna Domanico, (P), 37.44. 7, Ady Valencia, (S), 37.56. 8, Elizabeth Wise, (S), 38.50. 9, Alondra Ruiz, (S), 39.31. 10, Giselle Guillen, (S), 39.69. 11, Sami Jo Mendoza, (S), 40.03. 12, Jayden Thornock, (P), 40.12. 13, Syrina Kaptein, (S), 41.15. 14, Daisy Cortez, (S), 41.21. 15, Sydney Gamache, (P), 41.28. 16, Kasy Huizar, (P), 41.81. 17, Yazlyn Hernandez, (S), 43.44. 18, Hannah Norris, (P), 43.94. 19, Allie Cromwell, (P), 45.30. 20, Kali Giles, (P), 45.85.

Boys 11-12

1, EJ Villanueva, (S), 32.41. 2, Ruben Rodriguez, (S), 33.19. 3, Blaze Hoffman, (P), 34.65. 4, Kai McClure, (P), 34.85. 5, D’Angelo Garcia, (S), 36.41. 6, Gage Newhouse, (S), 36.56. 7, Johann Rude, (P), 37.59. 8, Beto Rivera, (S), 37.65. 9, Ethan Felicetti, (P), 38.40. 10, Carter Hauver, (S), 38.71. 11, Danny Hallman, (P), 45.07. 12, Stephen Maltos, (S), 47.50. 13, Elijah Wise, (S), 47.59. 14, Jacob McKee, (P), 48.44. 15, Samuel Gonzalez, (S), 49.20. 16, Nathan Campuzano, (S), 55.92. 17, Stanley Chan, (P), 1:00.09. 18, Donovan Fahr-Collins, (P), 1:16.00.

Girls 13-14

1, Arianna/Rana Sanchez, (S), 31.40. 2, Kenzie Evans, (S), 32.72. 3, Amerie Kaptein, (S), 33.66. 4, Eternity Yanez, (S), 33.75. 5, Abby Albrecht, (S), 34.46. 6, Rachel Forrister, (P), 34.88. 7, Daniella Duran, (S), 34.94. 8, Myanda Miller, (P), 35.40. 9, Mack Bates, (S), 35.65. 10, Grace Bryan, (P), 37.13. 11, Luna Longoria, (S), 37.85. 12, Aline Anderson, (S), 38.00. 13, Cecilia Stroh, (S), 38.10. 14, Elsie Moyer, (S), 38.58.

Boys 13-14

1, Benjamin Oswalt, (S), 30.44. 2, Cannon Hauver, (S), 31.78. 3, Benjamin Anderson, (S), 33.41. 4, Chase Yanez, (S), 34.51. 5, Reyden Huizar, (P), 36.09. 6, Reid Weaver, (S), 36.16. 7, Thane Everett, (P), 37.59. 8, Austin Villanueva, (S), 37.67. 9, Hunter Foster, (P), 39.07. 10, Chandler Gill, (S), 39.94. 11, Jeremiah Fahr-Collins, (P), 40.07.

Girls 15-16

1, Emily Broersma, (S), 30.56. 2, Clarisa Calderon, (S), 32.03. 3, Bailey Hazzard, (S), 34.03. 4, Arizona Rodriguez, (S), 35.94. 5, Gillian Moyer, (S), 37.34. 6, Julia Hennessey, (P), 37.40.

Boys 15-16

1, Christian Malave, (P), 26.22. 2, Austin Beierle, (P), 28.70. 3, Gabriel Oswalt, (S), 29.45. 4, Donnie Miller III, (P), 29.54. 5, Paden Rude, (P), 31.90.

Girls 17-18

1, Morgan Gardner, (S), 31.71. 2, Abby Cromwell, (P), 34.45. 3, Erin Stanton, (S), 35.35. 4, Lia Anderson, (S), 36.63. 5, Halley Carrick, (P), 38.78.

Boys 17-18

1, Carlo Rodriguez, (S), 29.28.

200 Yard Freestyle Relay

Girls 9-10

1, Sunnyside ‘A’ (Alianna Garcia 10, Nadia Stroh 10, Devan Harrington 9, Avery Bonzi 10), 2:36.59. 2, Prosser ‘B’ (Hannah Perkins 10, Payton Belle Baudrau 9, Taylor Hunsaker 10, Malli Rude 10), 2:49.32. 3, Sunnyside ‘B’ (Emma Gonzalez 10, Sariah Wise 9, Alex Schlax 10, Hailey VanWieringen 10), 3:07.21. 4, Prosser ‘A’ (Olivia Medrano 9, Ellie Norris 9, Myla Greene 9, Lily Malave 9),

3:34.59.

Boys 9-10

1, Prosser ‘B’ (Justin Perkins 8, Johnny Gudino 9, Alex Bunnell 9, Bryson Ashton 10), 2:44.19. 2, Sunnyside ‘A’ (Kael Campos 9, A.J. Hernandez 10, Christopher Villanueva 10, Ty Gill 10), 2:50.40. 3, Prosser ‘A’ (Aiden Blair 9, Luke Blair 6, Luke Thornbrugh 9, Diego Salinas 10), 3:55.14. 4, Sunnyside ‘B’ (Ian Anderson 8, Jaithan Garcia 9, Mason Mendoza 9, Cristian Garcia 7), 3:56.18.

Girls 11-12

1, Prosser ‘A’ (Anna Domanico 12, Chloe Saldana 11, Carter Stark 11, Faithe Miller 11), 2:22.51. 2, Sunnyside ‘A’ (Anna Alvarez 12, Daisy Cortez 12, Ady Valencia 12, Jess Gill 12), 2:26.32. 3, Sunnyside ‘B’ (Giselle Guillen 12, Yazlyn Hernandez 12, Elizabeth Wise 11, Alondra Ruiz 11), 2:43.91. 4, Prosser ‘B’ (Kali Giles 11, Allie Cromwell 11, Hannah Norris 12, Sydney Gamache 11), 2:54.94.

Boys 11-12

1, Sunnyside ‘A’ (EJ Villanueva 12, D’Angelo Garcia 12, Carter Hauver 11, Ruben Rodriguez 12), 2:21.00. 2, Prosser ‘A’ (Kai McClure 11, Johann Rude 12, Blaze Hoffman 12, Ethan Felicetti 11), 2:32.62. 3, Sunnyside ‘B’ (Elijah Wise 11, Eli Esqueda 11, Stephen Maltos 11, Gage Newhouse 11), 2:57.22. 4, Prosser ‘B’ (Stanley Chan 11, Jacob McKee 12, Donovan Fahr-Collins 11, Danny Hallman 12), 3:54.48.

Girls 13-14

1, Sunnyside ‘A’ (Daniella Duran 13, Eternity Yanez 14, Kenzie Evans 14, Abby Albrecht 14), 2:08.32. 2, Prosser ‘A’ (Myanda Miller 14, Grace Bryan 14, Jayden Thornock 12, Rachel Forrister 14), 2:20.26. 3, Sunnyside ‘B’ (Aline Anderson 14, Cecilia Stroh 13, Elsie Moyer 13, Mack Bates 14), 2:28.87.

Boys 13-14

1, Sunnyside ‘A’ (Benjamin Oswalt 13, Chase Yanez 13, Cannon Hauver 13, Austin Villanueva 14), 2:00.82.

Girls 15-18

--, Sunnyside ‘A’ (Erin Stanton 17, Clarisa Calderon 15, Morgan Gardner 17, Emily Broersma 16), DQ.

Boys 15-18

1, Prosser ‘A’ (Austin Beierle 15, Christian Malave 15, Paden Rude 15, Donnie Miller III 16), 1:55.94.

200 Yard IM

Girls 9-10

1, Avery Bonzi, (S), 3:36.64. 2, Hannah Perkins, Prosser

Piranhas, 3:44.57. 3, Alex Schlax, (S), 3:55.37. 4, Hailey

VanWieringen, (S), 4:02.00. 5, Payton Belle Baudrau, (P), 4:32.40. 6, Ava Newhouse, (S), 4:58.88. --, Malli Rude, (P), DQ. --, Nadia Stroh, (S), XDQ. --, Taylor Hunsaker, (P), DQ.

Boys 9-10

1, Christopher Villanueva, (S), 3:14.03. 2, Bryson Ashton, (P), 3:14.22. 3, Kael Campos, (S), 4:02.03. 4, Johnny Gudino, (P), 4:02.97. 5, Aiden Blair, (P), 4:55.61. --, Zaiden Gonzalez, (S), DQ. --, Jaithan Garcia, (S), DQ. --, Luke Thornbrugh, (P), DQ.

Girls 11-12

1, Faithe Miller, (P), 3:08.29. 2, Jess Gill, (S), 3:10.44. 3, Carter Stark, (P), 3:36.59. 4, Syrina Kaptein, (S), 3:38.73. 5, Anna Domanico, (P), 3:40.69. 6, Alondra Ruiz, (S), 3:46.25. 7, Kali Giles, (P), 4:05.82. --, Ady Valencia, (S), DQ.

Boys 11-12

1, EJ Villanueva, (S), 3:16.77. 2, Blaze Hoffman, (P), 3:28.53. 3, Gage Newhouse, (S), 3:29.19. 4, Ethan Felicetti, (P), 3:38.56. 5, Danny Hallman, (P), 4:11.61. 6, Carter Hauver, (S), 4:30.67.

Girls 13-14

1, Arianna/Rana Sanchez, (S), 2:48.76. 2, Amerie Kaptein, (S), 3:07.95. 3, Rachel Forrister, (P), 3:10.74. 4, Kenzie Evans, (S), 3:16.81. 5, Myanda Miller, (P), 3:17.68. 6, Grace Bryan, (P), 3:25.91. 7, Cecilia Stroh, (S), 3:35.55.

Boys 13-14

1, Austin Villanueva, (S), 2:48.28. 2, Benjamin Oswalt, (S), 2:53.28. 3, Cannon Hauver, (S), 3:06.46. 4, Jeremiah Fahr-Collins, (P), 3:58.54. --, Benjamin Anderson, (S), DQ.

Girls 15-16

1, Clarisa Calderon, (S), 3:04.25.

Boys 15-16

1, Austin Beierle, (P), 2:27.21. 2, Christian Malave, (P), 2:40.13. 3, Donnie Miller III, (P), 3:11.60. 4, Paden Rude, (P), 3:18.41.

Girls 17-18

1, Abby Cromwell, (P), 3:17.80.

Boys 17-18

1, Carlo Rodriguez, (S), 3:06.85.

Combined Team Scores - Through Event 74

1, Sunnyside, 480. 2, Prosser, 307.

Women - Team Rankings - Through Event 74

1, Sunnyside, 251. 2, Prosser, 146.

Men - Team Rankings - Through Event 74

1, Sunnyside, 229. 2, Prosser, 161.