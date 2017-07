Selah at Toppenish swim meet results

— Here are the results of the Selah Dolphins at Toppenish Tarpons swim meet from Wednesday night:

Girls 10 & Under 200 LC Meter Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'B' 3:20.12. 2, Toppenish Tarpons Swim Team 'A'

3:59.52. 3, Selah Dolphins Swim Team 'A' 4:07.20. --, Toppenish Tarpons Swim

Team 'C' DQ. --, Toppenish Tarpons Swim Team 'B' DQ.

Boys 10 & Under 200 LC Meter Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'B' 4:08.93. --, Selah Dolphins Swim Team 'A' DQ.

Girls 11-12 200 LC Meter Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' 2:50.07. 2, Selah Dolphins Swim Team 'B'

3:34.46. --, Toppenish Tarpons Swim Team 'A' DQ.

Boys 11-12 200 LC Meter Medley Relay

1, Toppenish Tarpons Swim Team 'A' 2:47.11*. 2, Toppenish Tarpons Swim Team

'B' 3:19.12. 3, Selah Dolphins Swim Team 'A' 3:19.25.

Girls 13-14 200 LC Meter Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'B' 2:39.87. 2, Toppenish Tarpons Swim Team 'A'

2:51.41. 3, Selah Dolphins Swim Team 'C' 2:58.00. 4, Selah Dolphins Swim Team

'D' 3:10.80. 5, Toppenish Tarpons Swim Team 'B' 3:17.28. 6, Selah Dolphins

Swim Team 'A' 3:34.45.

Boys 13-14 200 LC Meter Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'B' 2:31.59. 2, Selah Dolphins Swim Team 'C'

2:57.21. 3, Selah Dolphins Swim Team 'A' 3:25.16.

Girls 15-18 200 LC Meter Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'B' 2:31.26. 2, Toppenish Tarpons Swim Team 'A'

2:40.52. 3, Selah Dolphins Swim Team 'A' 2:45.93.

Boys 15-18 200 LC Meter Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' 2:15.75. 2, Toppenish Tarpons Swim Team 'A'

2:28.89. 3, Selah Dolphins Swim Team 'B' 2:37.59.

Girls 8 & Under 50 LC Meter Butterfly

1, Hull, Cheyenne, Selah Dolphins, 57.68. 2, Blodgett, Elayna R, Selah

Dolphins, 1:06.07. 3, James-Teeias, Sophia A, ToppenishTarpons, 1:09.56. 4,

Muffett, Kellee J, ToppenishTarpons, 1:10.60. 5, Blodgett, Sophie G, Selah

Dolphins, 1:11.82. 6, Brandt, Averie M, ToppenishTarpons, 1:15.72. 7, Trick,

Ella M, Selah Dolphins, 1:22.90. 8, Pendleton, Braylee, Selah Dolphins,

1:24.55. 9, Mendoza, Bryleigh A, ToppenishTarpons, 1:42.15. 10, Mullinax,

Ciara A, Selah Dolphins, 1:46.56. --, Rodriguez, Nevaeh, ToppenishTarpons, DQ.

--, Levy, Mady G, ToppenishTarpons, DQ. --, Cuevas, Alina M, ToppenishTarpons,

DQ. --, Scott, Teigan M, ToppenishTarpons, DQ. --, Wheeler, Tehya L,

ToppenishTarpons, DQ. --, Jack, Mya, ToppenishTarpons, DQ. --, Walle, Julyssa

J, ToppenishTarpons, DQ. --, Levy, Sadie L, ToppenishTarpons, DQ.

Boys 8 & Under 50 LC Meter Butterfly

1, Hernandez, Tegan I, ToppenishTarpons, 1:16.81. 2, Goudy, Matthew W,

ToppenishTarpons, 1:17.88. 3, Ziegler, Ian L, Selah Dolphins, 1:24.62. 4,

Mullinax, Liam W, Selah Dolphins, 1:35.60. 5, Medelez, Emmitt,

ToppenishTarpons, 1:36.51. --, Stevens, Andrew, Selah Dolphins, DQ. --, Selam,

Jude S, ToppenishTarpons, DQ. --, Hernandez, Talan R, ToppenishTarpons, DQ.

Girls 10 & Under 50 LC Meter Butterfly

1, Hudson, Claire E, Selah Dolphins, 48.93. 2, Ozanich, Elise L, Selah

Dolphins, 54.50. 3, Stevens, Olivia, Selah Dolphins, 57.03. 4, Topper, Phoebe

T, Selah Dolphins, 1:00.53. 5, Koerner, Maci, ToppenishTarpons, 1:03.59. 6,

Cuevas, Alyssa G, ToppenishTarpons, 1:04.50. 7, Escamilla, Mariana,

ToppenishTarpons, 1:04.58. 8, Jimenez, Daniela M, ToppenishTarpons, 1:06.37.

9, Hayworth, Jaylynn, ToppenishTarpons, 1:09.31. 10, Ramos, Anika,

ToppenishTarpons, 1:13.99. 11, Mallonee, Emma Sue S, ToppenishTarpons,

1:14.34. 12, Ziegler, Finley V, Selah Dolphins, 1:15.96. 13, Strom, Naylanee

M, ToppenishTarpons, 1:16.84. 14, St Mary, Lily A, Selah Dolphins, 1:20.86.

15, Fuerst, Miley, Selah Dolphins, 1:22.60. 16, Wheeler, Malia D,

ToppenishTarpons, 1:25.23. 17, Bynum-Russell, Saniya, ToppenishTarpons,

1:38.69. --, Oliphant, Lizzie A, Selah Dolphins, DQ. --, Poplaski, Samantha V,

Selah Dolphins, DQ. --, DePell, Lilly O, Selah Dolphins, DQ. --, Schmidt,

Morgin M, Selah Dolphins, DQ. --, Escamilla, Alina, ToppenishTarpons, DQ. --,

Braegger, MacKenzie P, Selah Dolphins, DQ. --, Torres, Makayla L,

ToppenishTarpons, DQ. --, Torres, Angeles M, ToppenishTarpons, DQ.

Boys 10 & Under 50 LC Meter Butterfly

1, Hull, Ryker, Selah Dolphins, 1:04.48. 2, Stevens, Greyson, Selah Dolphins,

1:09.90. 3, Cavanaugh, Chris A, Selah Dolphins, 1:16.16. 4, Mullinax, Declan

J, Selah Dolphins, 1:20.97. --, Maltos, Xruz M, ToppenishTarpons, DQ. --,

Palmer, Kameron S, Selah Dolphins, DQ. --, Gonzalez, Aaron J, Selah Dolphins,

DQ. --, Strand, Joshua, Selah Dolphins, DQ. --, Mendoza, Barron B,

ToppenishTarpons, DQ. --, Reyes, Jacen M, Selah Dolphins, DQ.

Girls 11-12 50 LC Meter Butterfly

1, Vick, Izzy B, Selah Dolphins, 35.58. 2, Hartman, Avery O, Selah Dolphins,

40.93. 3, Young, Gabi, Selah Dolphins, 44.29. 4, Espinoza-Coleman, Genesis A,

Selah Dolphins, 49.40. 5, Strand, Caitlin, Selah Dolphins, 51.45. 6, Oseguera,

Angelina S, ToppenishTarpons, 52.43. 7, Marquez, Yudi M, Selah Dolphins,

52.77. 8, Nass, Erica A, Selah Dolphins, 59.28. 9, Shannon, Sarah Mary, Selah

Dolphins, 1:01.84. 10, Wheeler, Kaylee A, ToppenishTarpons, 1:02.00. 11,

Cuevas, Analee A, ToppenishTarpons, 1:03.62. 12, Cavanaugh, Natalie E, Selah

Dolphins, 1:05.33. 13, Hull, Mataya A, ToppenishTarpons, 1:12.09. --, Simpson,

Brookelyn S, Selah Dolphins, DQ. --, Cloud, Tayera, ToppenishTarpons, DQ.

Boys 11-12 50 LC Meter Butterfly

1, Bazaldua, Blake M, ToppenishTarpons, 37.37. 2, Hudson, Charlie M, Selah

Dolphins, 37.52. 3, Ordaz, Seth, ToppenishTarpons, 39.21. 4, Muffett, Ian M,

ToppenishTarpons, 40.49. 5, Cavanaugh, Reilly J, Selah Dolphins, 46.44. 6,

Ramos, Nico, ToppenishTarpons, 48.37. 7, Medelez, Vicente, ToppenishTarpons,

52.67. 8, Bjur, Michael, ToppenishTarpons, 53.29. 9, Escamilla, Juan,

ToppenishTarpons, 56.80. 10, Sandoval, Yizzy N, ToppenishTarpons, 59.39. 11,

Hayworth, Nicholas, ToppenishTarpons, 1:05.27. 12, Freeburg, Morgan P, Selah

Dolphins, 1:11.74. 13, Oliphant, Jeremiah J, Selah Dolphins, 2:00.44. --,

Ruggles, Kaden, ToppenishTarpons, DQ. --, Troy, Noah D, ToppenishTarpons, DQ.

--, Escamilla, Andrew, Selah Dolphins, DQ.

Girls 13-14 50 LC Meter Butterfly

1, Hull, Trista, Selah Dolphins, 35.50. 2, Lancaster, Maile R, Selah Dolphins,

38.53. 3, Reyes, Ciera M, Selah Dolphins, 40.99. 4, Goudy, McKayla W,

ToppenishTarpons, 42.12. 5, Prouse, McKenna E, Selah Dolphins, 42.54. 6,

Willey, Robin, Selah Dolphins, 43.19. 7, Ziegler, Grace E, Selah Dolphins,

43.75. 8, Swindell, McKenna, Selah Dolphins, 44.87. 9, Newell, Sierra L, Selah

Dolphins, 45.48. 10, Kearby, Alexis J, Selah Dolphins, 46.15. 11, Nishi,

EmmaLee G, ToppenishTarpons, 46.43. 12, Callahan, Kyrsten A, Selah Dolphins,

46.65. 13, Sandoval, Mara, ToppenishTarpons, 47.34. 14, Zuniga, Nevaeh A,

ToppenishTarpons, 50.30. 15, Manjarrez, Baylee J, ToppenishTarpons, 50.33. 16,

Cavanaugh, Lizzie S, Selah Dolphins, 52.79. 17, Gonzalez, Lauren M,

ToppenishTarpons, 53.43. 18, Gil, Shantel S, ToppenishTarpons, 58.74. 19,

Stewart, Holly R, Selah Dolphins, 1:00.01. 20, Collins, Ruby C, Selah

Dolphins, 1:02.72. 21, Simpson, Baileyana A, Selah Dolphins, 1:02.97. 22,

Nass, Brianna E, Selah Dolphins, 1:08.91. 23, Brown, Lindsey J, Selah

Dolphins, 1:14.13. --, Schmidt, Shelbi R, Selah Dolphins, DQ.

Boys 13-14 50 LC Meter Butterfly

1, Vick, Cooper N, Selah Dolphins, 32.34. 2, Cavanaugh, Liam J, Selah

Dolphins, 33.95. 3, Smith, Jaxon C, ToppenishTarpons, 36.71. 4, Strand,

Michael, Selah Dolphins, 36.85. 5, Ozanich, Michael M, Selah Dolphins, 39.49.

6, Noyes, Michael L, Selah Dolphins, 39.86. 7, Braegger, Bryson R, Selah

Dolphins, 42.36. 8, Rees, Sam J, Selah Dolphins, 43.87. 9, Carter, Teigan,

Selah Dolphins, 50.54. 10, Oliphant, Nathan J, Selah Dolphins, 57.65. 11,

Franklin, Caleb V, Selah Dolphins, 1:21.91. 12, Oliphant, Christopher M, Selah

Dolphins, 1:24.62.

Girls 15-16 50 LC Meter Butterfly

1, Rees, Jesse M, Selah Dolphins, 33.94. 2, Schloss, Kahlani, Selah Dolphins,

34.82. 3, Lancaster, Elle M, Selah Dolphins, 36.14. 4, Messmore, Chloe,

ToppenishTarpons, 36.87. 5, Lancaster, Lily I, Selah Dolphins, 37.53. 6,

Maltos, Savannah A, ToppenishTarpons, 38.00. 7, Gonzales, Alexis,

ToppenishTarpons, 39.07. 8, Sandoval, Elie, ToppenishTarpons, 41.64. 9,

Buchanan, Kass L, Selah Dolphins, 41.93. 10, Boucher, Hannah R, Selah

Dolphins, 46.53. 11, Oseguera, Sierra L, ToppenishTarpons, 58.53.

Boys 15-16 50 LC Meter Butterfly

1, Richardson, Will, Selah Dolphins, 30.84. 2, Bazaldua, Alec S,

ToppenishTarpons, 33.26. 3, Nishi, Kobe J, ToppenishTarpons, 33.75. 4,

Johnson, Alex, Selah Dolphins, 35.81. 5, Little, Brandon J, Selah Dolphins,

36.57. 6, Lawrence, Hunter W, Selah Dolphins, 39.92. 7, Demko, Garrett,

ToppenishTarpons, 46.87. --, Heggie, Alex, ToppenishTarpons, DQ.

Girls 17-18 50 LC Meter Butterfly

1, Alderman, Lauren K, Selah Dolphins, 35.65. 2, Maltos, Sahara A,

ToppenishTarpons, 37.92. 3, Kuebler, Elyse K, Selah Dolphins, 38.59.

Boys 17-18 50 LC Meter Butterfly

1, Newell, Gunnar J, Selah Dolphins, 29.57. 2, Gonzales, Rhyan,

ToppenishTarpons, 30.38. 3, Frampton, Jacob M, Selah Dolphins, 30.63. 4,

Clark, Sam J, ToppenishTarpons, 34.27. 5, Mares, Favian, ToppenishTarpons,

35.93. 6, Blakney, Ben J, Selah Dolphins, 38.85.

Girls 8 & Under 50 LC Meter Breaststroke

1, Blodgett, Elayna R, Selah Dolphins, 57.84. 2, Hull, Cheyenne, Selah

Dolphins, 58.05. 3, Blodgett, Sophie G, Selah Dolphins, 59.78. 4, Muffett,

Kellee J, ToppenishTarpons, 1:10.93. 5, Trick, Ella M, Selah Dolphins,

1:21.91. 6, Jack, Mya, ToppenishTarpons, 1:44.80. 7, Wheeler, Tehya L,

ToppenishTarpons, 1:52.17. --, Rodriguez, Nevaeh, ToppenishTarpons, DQ. --,

Levy, Mady G, ToppenishTarpons, DQ. --, Levy, Sadie L, ToppenishTarpons, DQ.

--, Cuevas, Alina M, ToppenishTarpons, DQ. --, Mendoza, Bryleigh A,

ToppenishTarpons, DQ. --, Walle, Julyssa J, ToppenishTarpons, DQ. --,

James-Teeias, Sophia A, ToppenishTarpons, DQ. --, Brandt, Averie M,

ToppenishTarpons, DQ. --, Pendleton, Braylee, Selah Dolphins, DQ. --,

Mullinax, Ciara A, Selah Dolphins, DQ. --, Scott, Teigan M, ToppenishTarpons,

DQ. --, Moser_Simpson, Maycianna J, Selah Dolphins, DQ.

Boys 8 & Under 50 LC Meter Breaststroke

1, Hernandez, Tegan I, ToppenishTarpons, 1:08.90. 2, Ziegler, Ian L, Selah

Dolphins, 1:10.34. 3, Mullinax, Liam W, Selah Dolphins, 1:22.12. --, Medelez,

Emmitt, ToppenishTarpons, DQ. --, Stevens, Andrew, Selah Dolphins, DQ. --,

Selam, Jude S, ToppenishTarpons, DQ. --, Hernandez, Talan R, ToppenishTarpons,

DQ. --, Goudy, Matthew W, ToppenishTarpons, DQ.

Girls 10 & Under 50 LC Meter Breaststroke

1, Braegger, MacKenzie P, Selah Dolphins, 51.63. 2, Topper, Phoebe T, Selah

Dolphins, 57.44. 3, Koerner, Maci, ToppenishTarpons, 59.75. 4, Cuevas, Alyssa

G, ToppenishTarpons, 1:01.38. 5, Ozanich, Elise L, Selah Dolphins, 1:02.87. 6,

Schmidt, Morgin M, Selah Dolphins, 1:04.17. 7, Owens, Paige A, Selah Dolphins,

1:04.28. 8, Mallonee, Emma Sue S, ToppenishTarpons, 1:04.63. 9, Stevens,

Olivia, Selah Dolphins, 1:04.87. 10, Ramos, Anika, ToppenishTarpons, 1:05.25.

11, Escamilla, Mariana, ToppenishTarpons, 1:08.52. 12, Torres, Angeles M,

ToppenishTarpons, 1:09.15. 13, Strom, Naylanee M, ToppenishTarpons, 1:10.05.

14, DePell, Lilly O, Selah Dolphins, 1:10.07. 15, Ziegler, Finley V, Selah

Dolphins, 1:12.07. 16, Garza, Richelle, Selah Dolphins, 1:12.25. 17,

Bynum-Russell, Saniya, ToppenishTarpons, 1:14.65. 18, Poplaski, Samantha V,

Selah Dolphins, 1:15.30. 19, St Mary, Lily A, Selah Dolphins, 1:15.97. 20,

Hayworth, Jaylynn, ToppenishTarpons, 1:22.80. 21, Wheeler, Malia D,

ToppenishTarpons, 1:33.22. --, Fuerst, Miley, Selah Dolphins, DQ. --,

Oliphant, Lizzie A, Selah Dolphins, DQ. --, Torres, Makayla L,

ToppenishTarpons, DQ. --, Jimenez, Daniela M, ToppenishTarpons, DQ. --,

Escamilla, Alina, ToppenishTarpons, DQ. --, Tynan, Satus J, ToppenishTarpons,

DQ.

Boys 10 & Under 50 LC Meter Breaststroke

1, Hull, Ryker, Selah Dolphins, 1:02.18. 2, Reyes, Jacen M, Selah Dolphins,

1:06.16. 3, Strand, Joshua, Selah Dolphins, 1:10.57. 4, Stevens, Greyson,

Selah Dolphins, 1:11.88. 5, Mullinax, Declan J, Selah Dolphins, 1:20.13. 6,

Cavanaugh, Chris A, Selah Dolphins, 1:32.40. --, Palmer, Kameron S, Selah

Dolphins, DQ. --, Maltos, Xruz M, ToppenishTarpons, DQ. --, Mendoza, Barron B,

ToppenishTarpons, DQ.

Girls 11-12 50 LC Meter Breaststroke

1, Hartman, Avery O, Selah Dolphins, 45.31. 2, Vick, Izzy B, Selah Dolphins,

46.21. 3, Espinoza-Coleman, Genesis A, Selah Dolphins, 48.09. 4, Young, Gabi,

Selah Dolphins, 48.90. 5, Strand, Caitlin, Selah Dolphins, 53.92. 6, Wheeler,

Kaylee A, ToppenishTarpons, 1:05.62. 7, Hull, Mataya A, ToppenishTarpons,

1:06.15. 8, Marquez, Yudi M, Selah Dolphins, 1:09.11. 9, Cavanaugh, Natalie E,

Selah Dolphins, 1:09.68. 10, Nass, Erica A, Selah Dolphins, 1:12.37. --,

Ringer, Erin J, Selah Dolphins, DQ. --, Shannon, Sarah Mary, Selah Dolphins,

DQ. --, Cuevas, Analee A, ToppenishTarpons, DQ. --, Cloud-Vigil, Tayera L,

ToppenishTarpons, DQ. --, Simpson, Brookelyn S, Selah Dolphins, DQ.

Boys 11-12 50 LC Meter Breaststroke

1, Bazaldua, Blake M, ToppenishTarpons, 42.43*. 2, Muffett, Ian M,

ToppenishTarpons, 42.50*. 3, Ordaz, Seth, ToppenishTarpons, 48.62. 4,

Escamilla, Juan, ToppenishTarpons, 49.59. 5, Hudson, Charlie M, Selah

Dolphins, 49.93. 6, Cavanaugh, Reilly J, Selah Dolphins, 51.62. 7, Sandoval,

Yizzy N, ToppenishTarpons, 57.78. 8, Bjur, Michael, ToppenishTarpons, 59.59.

9, Ramos, Nico, ToppenishTarpons, 1:00.75. 10, Medelez, Vicente,

ToppenishTarpons, 1:01.20. 11, Hayworth, Nicholas, ToppenishTarpons, 1:05.35.

12, Escamilla, Andrew, Selah Dolphins, 1:18.44. 13, Oliphant, Jeremiah J,

Selah Dolphins, 1:26.10. --, Troy, Noah D, ToppenishTarpons, DQ. --, Freeburg,

Morgan P, Selah Dolphins, DQ.

Girls 13-14 50 LC Meter Breaststroke

1, Manjarrez, Baylee J, ToppenishTarpons, 43.22. 2, Hull, Trista, Selah

Dolphins, 43.76. 3, Newell, Sierra L, Selah Dolphins, 45.87. 4, Lancaster,

Maile R, Selah Dolphins, 46.72. 5, Prouse, McKenna E, Selah Dolphins, 46.75.

6, Kearby, Alexis J, Selah Dolphins, 47.38. 7, Richardson, Ellie, Selah

Dolphins, 48.79. 8, Reyes, Ciera M, Selah Dolphins, 49.33. 9, Callahan,

Kyrsten A, Selah Dolphins, 49.48. 10, Goudy, McKayla W, ToppenishTarpons,

49.60. 11, Gonzalez, Lauren M, ToppenishTarpons, 49.88. 12, Washabaugh, Kyli

Z, Selah Dolphins, 49.94. 13, Schmidt, Shelbi R, Selah Dolphins, 51.59. 14,

Willey, Robin, Selah Dolphins, 51.78. 15, Nishi, EmmaLee G, ToppenishTarpons,

52.65. 16, Stewart, Holly R, Selah Dolphins, 52.73. 17, Swindell, McKenna,

Selah Dolphins, 53.33. 18, Sandoval, Mara, ToppenishTarpons, 53.56. 19,

Cuellar, Marissa M, ToppenishTarpons, 56.33. 20, Ziegler, Grace E, Selah

Dolphins, 57.12. 21, Simpson, Baileyana A, Selah Dolphins, 59.26. 22, Topper,

Kylie T, Selah Dolphins, 1:00.07. 23, Cavanaugh, Lizzie S, Selah Dolphins,

1:06.26. 24, Collins, Ruby C, Selah Dolphins, 1:14.78. 25, Nass, Brianna E,

Selah Dolphins, 1:19.57. --, Phillips, Destiny D, Selah Dolphins, DQ. --,

Brown, Lindsey J, Selah Dolphins, DQ.

Boys 13-14 50 LC Meter Breaststroke

1, Vick, Cooper N, Selah Dolphins, 42.16. 2, Strand, Michael, Selah Dolphins,

42.45. 3, Ozanich, Michael M, Selah Dolphins, 43.12. 4, Smith, Jaxon C,

ToppenishTarpons, 43.54. 5, Cavanaugh, Liam J, Selah Dolphins, 44.62. 6,

Noyes, Michael L, Selah Dolphins, 46.06. 7, Brown, Walker, Selah Dolphins,

49.62. 8, Oliphant, Nathan J, Selah Dolphins, 49.84. 9, Braegger, Bryson R,

Selah Dolphins, 51.17. 10, Hansen, Jonathan, Selah Dolphins, 51.26. 11, Rees,

Sam J, Selah Dolphins, 55.78. 12, Carter, Teigan, Selah Dolphins, 1:02.37. 13,

Oliphant, Christopher M, Selah Dolphins, 1:07.97. 14, Franklin, Caleb V, Selah

Dolphins, 1:30.13.

Girls 15-16 50 LC Meter Breaststroke

1, Gonzalez, Nicole A, ToppenishTarpons, 39.12. 2, Schloss, Kahlani, Selah

Dolphins, 40.01. 3, Gonzales, Alexis, ToppenishTarpons, 42.11. 4, Messmore,

Chloe, ToppenishTarpons, 42.69. 5, Rees, Jesse M, Selah Dolphins, 43.28. 6,

Lancaster, Elle M, Selah Dolphins, 47.31. 7, Sandoval, Elie, ToppenishTarpons,

48.63. 8, Buchanan, Kass L, Selah Dolphins, 49.27. 9, Lancaster, Lily I, Selah

Dolphins, 50.24. 10, Maltos, Savannah A, ToppenishTarpons, 53.40. 11, Boucher,

Hannah R, Selah Dolphins, 1:00.96. 12, Blakney, Katie A, Selah Dolphins,

1:08.95. --, Oseguera, Sierra L, ToppenishTarpons, DQ.

Boys 15-16 50 LC Meter Breaststroke

1, Richardson, Will, Selah Dolphins, 38.31. 2, Little, Brandon J, Selah

Dolphins, 40.55. 3, Escamilla, Adrian, Selah Dolphins, 41.84. 4, Bazaldua,

Alec S, ToppenishTarpons, 43.21. 5, Nishi, Kobe J, ToppenishTarpons, 44.89. 6,

Ziegler, Eli M, Selah Dolphins, 45.92. 7, Lawrence, Hunter W, Selah Dolphins,

47.59. 8, Johnson, Alex, Selah Dolphins, 47.87. 9, Demko, Garrett,

ToppenishTarpons, 49.82. 10, Bishop, Dustin C, Selah Dolphins, 53.16. --,

Heggie, Alex, ToppenishTarpons, DQ.

Girls 17-18 50 LC Meter Breaststroke

1, Kuebler, Elyse K, Selah Dolphins, 42.64. 2, Alderman, Lauren K, Selah

Dolphins, 46.32.

Boys 17-18 50 LC Meter Breaststroke

1, Newell, Gunnar J, Selah Dolphins, 35.71. 2, Frampton, Jacob M, Selah

Dolphins, 37.46. 3, Mares, Favian, ToppenishTarpons, 39.25. 4, Clark, Sam J,

ToppenishTarpons, 40.40. 5, Gonzales, Rhyan, ToppenishTarpons, 40.53. 6,

Blakney, Ben J, Selah Dolphins, 45.07.

Girls 8 & Under 50 LC Meter Backstroke

1, Muffett, Kellee J, ToppenishTarpons, 53.60. 2, Hull, Cheyenne, Selah

Dolphins, 59.16. 3, Jack, Mya, ToppenishTarpons, 1:00.86. 4, Blodgett, Elayna

R, Selah Dolphins, 1:01.18. 5, Blodgett, Sophie G, Selah Dolphins, 1:02.04. 6,

James-Teeias, Sophia A, ToppenishTarpons, 1:04.31. 7, Levy, Sadie L,

ToppenishTarpons, 1:05.60. 8, Cuevas, Alina M, ToppenishTarpons, 1:19.23. 9,

Pendleton, Braylee, Selah Dolphins, 1:21.08. 10, Wheeler, Tehya L,

ToppenishTarpons, 1:25.44. 11, Trick, Ella M, Selah Dolphins, 1:29.37. 12,

Mendoza, Bryleigh A, ToppenishTarpons, 1:30.85. 13, Mullinax, Ciara A, Selah

Dolphins, 1:32.63. 14, Walle, Julyssa J, ToppenishTarpons, 1:33.06. 15,

Brandt, Averie M, ToppenishTarpons, 1:33.43. 16, Moser_Simpson, Maycianna J,

Selah Dolphins, 1:36.86. 17, Levy, Mady G, ToppenishTarpons, 1:51.65. 18,

Scott, Teigan M, ToppenishTarpons, 2:03.28. 19, Rodriguez, Nevaeh,

ToppenishTarpons, 2:31.59.

Boys 8 & Under 50 LC Meter Backstroke

1, Ziegler, Ian L, Selah Dolphins, 1:09.00. 2, Goudy, Matthew W,

ToppenishTarpons, 1:10.05. 3, Mullinax, Liam W, Selah Dolphins, 1:18.76. 4,

Hernandez, Tegan I, ToppenishTarpons, 1:19.25. 5, Stevens, Andrew, Selah

Dolphins, 1:37.77. 6, Hernandez, Talan R, ToppenishTarpons, 1:51.73. 7, Selam,

Jude S, ToppenishTarpons, 2:02.00. --, Medelez, Emmitt, ToppenishTarpons, DQ.

Girls 10 & Under 50 LC Meter Backstroke

1, Topper, Phoebe T, Selah Dolphins, 50.97. 2, Stevens, Olivia, Selah

Dolphins, 54.43. 3, Owens, Paige A, Selah Dolphins, 55.25. 4, Hudson, Claire

E, Selah Dolphins, 55.98. 5, Mallonee, Emma Sue S, ToppenishTarpons, 57.62. 6,

Ozanich, Elise L, Selah Dolphins, 59.27. 7, Escamilla, Mariana,

ToppenishTarpons, 59.68. 8, Hayworth, Jaylynn, ToppenishTarpons, 59.93. 9,

Cuevas, Alyssa G, ToppenishTarpons, 1:00.53. 10, Braegger, MacKenzie P, Selah

Dolphins, 1:00.54. 11, Torres, Angeles M, ToppenishTarpons, 1:02.26. 12,

Garza, Richelle, Selah Dolphins, 1:03.34. 13, Jimenez, Daniela M,

ToppenishTarpons, 1:06.20. 14, St Mary, Lily A, Selah Dolphins, 1:09.13. 15,

Wheeler, Malia D, ToppenishTarpons, 1:10.06. 16, Ziegler, Finley V, Selah

Dolphins, 1:10.08. 17, DePell, Lilly O, Selah Dolphins, 1:10.84. 18, Schmidt,

Morgin M, Selah Dolphins, 1:11.81. 19, Oliphant, Lizzie A, Selah Dolphins,

1:12.43. 20, Poplaski, Samantha V, Selah Dolphins, 1:13.15. 21, Escamilla,

Alina, ToppenishTarpons, 1:13.21. 22, Fuerst, Miley, Selah Dolphins, 1:14.99.

23, Koerner, Maci, ToppenishTarpons, 1:15.28. 24, Strom, Naylanee M,

ToppenishTarpons, 1:16.20. 25, Torres, Makayla L, ToppenishTarpons, 1:21.45.

26, Ramos, Anika, ToppenishTarpons, 1:27.35. 27, Tynan, Satus J,

ToppenishTarpons, 1:34.62.

Boys 10 & Under 50 LC Meter Backstroke

1, Hull, Ryker, Selah Dolphins, 59.52. 2, Strand, Joshua, Selah Dolphins,

1:01.54. 3, Reyes, Jacen M, Selah Dolphins, 1:03.39. 4, Stevens, Greyson,

Selah Dolphins, 1:04.60. 5, Gonzalez, Aaron J, Selah Dolphins, 1:08.61. 6,

Palmer, Kameron S, Selah Dolphins, 1:11.69. 7, Mullinax, Declan J, Selah

Dolphins, 1:13.63. 8, Cavanaugh, Chris A, Selah Dolphins, 1:18.93. 9, Mendoza,

Barron B, ToppenishTarpons, 1:43.50. 10, Maltos, Xruz M, ToppenishTarpons,

2:29.37.

Girls 11-12 50 LC Meter Backstroke

1, Vick, Izzy B, Selah Dolphins, 39.91. 2, Hartman, Avery O, Selah Dolphins,

44.37. 3, Young, Gabi, Selah Dolphins, 48.91. 4, Espinoza-Coleman, Genesis A,

Selah Dolphins, 50.73. 5, Marquez, Yudi M, Selah Dolphins, 51.55. 6, Strand,

Caitlin, Selah Dolphins, 52.42. 7, Oseguera, Angelina S, ToppenishTarpons,

58.08. 8, Wheeler, Kaylee A, ToppenishTarpons, 59.37. 9, Ringer, Erin J, Selah

Dolphins, 59.97. 10, Nass, Erica A, Selah Dolphins, 1:00.31. 11, Simpson,

Brookelyn S, Selah Dolphins, 1:01.15. 12, Cuevas, Analee A, ToppenishTarpons,

1:03.08. 13, Hull, Mataya A, ToppenishTarpons, 1:05.81. 14, Shannon, Sarah

Mary, Selah Dolphins, 1:07.31. 15, Cloud, Tayera, ToppenishTarpons, 1:11.84.

16, Cavanaugh, Natalie E, Selah Dolphins, 1:12.87.

Boys 11-12 50 LC Meter Backstroke

1, Bazaldua, Blake M, ToppenishTarpons, 40.90. 2, Muffett, Ian M,

ToppenishTarpons, 41.59. 3, Hudson, Charlie M, Selah Dolphins, 42.36. 4,

Ruggles, Kaden, ToppenishTarpons, 47.11. 5, Cavanaugh, Reilly J, Selah

Dolphins, 47.42. 6, Ordaz, Seth, ToppenishTarpons, 48.79. 7, Hayworth,

Nicholas, ToppenishTarpons, 50.71. 8, Bjur, Michael, ToppenishTarpons, 53.12.

9, Escamilla, Juan, ToppenishTarpons, 54.46. 10, Freeburg, Morgan P, Selah

Dolphins, 56.94. 11, Medelez, Vicente, ToppenishTarpons, 57.75. 12, Sandoval,

Yizzy N, ToppenishTarpons, 1:00.97. 13, Escamilla, Andrew, Selah Dolphins,

1:05.89. 14, Ramos, Nico, ToppenishTarpons, 1:20.93. 15, Troy, Noah D,

ToppenishTarpons, 1:33.00. 16, Oliphant, Jeremiah J, Selah Dolphins, 1:59.87.

Girls 13-14 50 LC Meter Backstroke

1, Hull, Trista, Selah Dolphins, 37.35. 2, Lancaster, Maile R, Selah Dolphins,

43.26. 3, Manjarrez, Baylee J, ToppenishTarpons, 43.78. 4, Willey, Robin,

Selah Dolphins, 44.45. 5, Reyes, Ciera M, Selah Dolphins, 44.89. 6, Newell,

Sierra L, Selah Dolphins, 45.17. 7, Swindell, McKenna, Selah Dolphins, 45.98.

8, Ziegler, Grace E, Selah Dolphins, 46.84. 9, Stewart, Holly R, Selah

Dolphins, 47.45. 10, Prouse, McKenna E, Selah Dolphins, 47.49. 11, Washabaugh,

Kyli Z, Selah Dolphins, 48.12. 12, Richardson, Ellie, Selah Dolphins, 48.19.

13, Goudy, McKayla W, ToppenishTarpons, 48.20. 14, Callahan, Kyrsten A, Selah

Dolphins, 48.40. 15, Cuellar, Marissa M, ToppenishTarpons, 50.00. 16,

Gonzalez, Lauren M, ToppenishTarpons, 50.15. 17, Nishi, EmmaLee G,

ToppenishTarpons, 50.37. 18, Collins, Ruby C, Selah Dolphins, 50.74. 19,

Kearby, Alexis J, Selah Dolphins, 50.89. 20, Sandoval, Mara, ToppenishTarpons,

51.24. 21, Topper, Kylie T, Selah Dolphins, 52.00. 22, Zuniga, Nevaeh A,

ToppenishTarpons, 52.92. 23, Schmidt, Shelbi R, Selah Dolphins, 55.03. 24,

Gil, Shantel S, ToppenishTarpons, 56.31. 25, Simpson, Baileyana A, Selah

Dolphins, 1:00.68. 26, Cavanaugh, Lizzie S, Selah Dolphins, 1:01.48. 27,

Torres, Magaly A, ToppenishTarpons, 1:05.71. 28, Nass, Brianna E, Selah

Dolphins, 1:14.23. 29, Brown, Lindsey J, Selah Dolphins, 1:18.46. 30,

Phillips, Destiny D, Selah Dolphins, 1:18.66.

Boys 13-14 50 LC Meter Backstroke

1, Vick, Cooper N, Selah Dolphins, 35.82. 2, Cavanaugh, Liam J, Selah

Dolphins, 38.41. 3, Smith, Jaxon C, ToppenishTarpons, 38.90. 4, Strand,

Michael, Selah Dolphins, 41.78. 5, Noyes, Michael L, Selah Dolphins, 44.72. 6,

Ozanich, Michael M, Selah Dolphins, 46.62. 7, Braegger, Bryson R, Selah

Dolphins, 46.71. 8, Carter, Teigan, Selah Dolphins, 51.19. 9, Hansen,

Jonathan, Selah Dolphins, 51.73. 10, Rees, Sam J, Selah Dolphins, 55.81. 11,

Oliphant, Nathan J, Selah Dolphins, 58.48. 12, Franklin, Caleb V, Selah

Dolphins, 1:21.96. 13, Oliphant, Christopher M, Selah Dolphins, 1:23.89.

Girls 15-16 50 LC Meter Backstroke

1, Schloss, Kahlani, Selah Dolphins, 37.46. 2, Rees, Jesse M, Selah Dolphins,

40.12. 3, Lancaster, Elle M, Selah Dolphins, 40.62. 4, Lancaster, Lily I,

Selah Dolphins, 41.81. 5, Gonzalez, Nicole A, ToppenishTarpons, 45.00. 6,

Maltos, Savannah A, ToppenishTarpons, 45.15. 7, Gonzales, Alexis,

ToppenishTarpons, 48.85. 8, Sandoval, Elie, ToppenishTarpons, 49.05. 9,

Buchanan, Kass L, Selah Dolphins, 57.47. 10, Boucher, Hannah R, Selah

Dolphins, 57.87. 10, Blakney, Katie A, Selah Dolphins, 57.87. 12, Oseguera,

Sierra L, ToppenishTarpons, 1:00.97.

Boys 15-16 50 LC Meter Backstroke

1, Richardson, Will, Selah Dolphins, 36.49. 2, Johnson, Alex, Selah Dolphins,

37.83. 3, Little, Brandon J, Selah Dolphins, 38.31. 4, Bazaldua, Alec S,

ToppenishTarpons, 39.05. 5, Nishi, Kobe J, ToppenishTarpons, 41.23. 6,

Escamilla, Adrian, Selah Dolphins, 42.16. 7, Ziegler, Eli M, Selah Dolphins,

42.62. 8, Demko, Garrett, ToppenishTarpons, 46.83. 9, Williamson, Duncan,

Selah Dolphins, 48.53. 10, Lawrence, Hunter W, Selah Dolphins, 48.79.

Girls 17-18 50 LC Meter Backstroke

1, Alderman, Lauren K, Selah Dolphins, 40.15. 2, Kuebler, Elyse K, Selah

Dolphins, 43.43. 3, Williamson, Aislinn, Selah Dolphins, 45.81. 4, Maltos,

Sahara A, ToppenishTarpons, 50.52.

Boys 17-18 50 LC Meter Backstroke

1, Frampton, Jacob M, Selah Dolphins, 33.55. 2, Clark, Sam J,

ToppenishTarpons, 40.02. 3, Newell, Gunnar J, Selah Dolphins, 42.31. 4, Mares,

Favian, ToppenishTarpons, 45.63. 5, Blakney, Ben J, Selah Dolphins, 47.16. --,

Koerner, Nate R, ToppenishTarpons, DQ.

Girls 8 & Under 50 LC Meter Freestyle

1, Hull, Cheyenne, Selah Dolphins, 46.47. 2, Muffett, Kellee J,

ToppenishTarpons, 47.61. 3, Blodgett, Elayna R, Selah Dolphins, 48.66. 4,

Blodgett, Sophie G, Selah Dolphins, 53.08. 5, Jack, Mya, ToppenishTarpons,

53.50. 6, Levy, Sadie L, ToppenishTarpons, 54.28. 7, James-Teeias, Sophia A,

ToppenishTarpons, 54.65. 8, Brandt, Averie M, ToppenishTarpons, 1:01.32. 9,

Trick, Ella M, Selah Dolphins, 1:03.71. 10, Pendleton, Braylee, Selah

Dolphins, 1:03.93. 11, Walle, Julyssa J, ToppenishTarpons, 1:12.91. 12,

Cuevas, Alina M, ToppenishTarpons, 1:18.89. 13, Mendoza, Bryleigh A,

ToppenishTarpons, 1:23.03. 14, Moser_Simpson, Maycianna J, Selah Dolphins,

1:28.78. 15, Wheeler, Tehya L, ToppenishTarpons, 1:31.33. 16, Levy, Mady G,

ToppenishTarpons, 1:36.07. 17, Rodriguez, Nevaeh, ToppenishTarpons, 1:51.93.

--, Scott, Teigan M, ToppenishTarpons, DQ.

Boys 8 & Under 50 LC Meter Freestyle

1, Ziegler, Ian L, Selah Dolphins, 50.58. 2, Hernandez, Tegan I,

ToppenishTarpons, 54.30. 3, Goudy, Matthew W, ToppenishTarpons, 1:03.15. 4,

Stevens, Andrew, Selah Dolphins, 1:12.99. 5, Medelez, Emmitt,

ToppenishTarpons, 1:18.77. 6, Mullinax, Liam W, Selah Dolphins, 1:27.44. 7,

Selam, Jude S, ToppenishTarpons, 1:40.01. 8, Gonzalez, Jacob J, Selah

Dolphins, 1:43.12. 9, Hudson, Mac M, Selah Dolphins, 2:02.18.

Girls 10 & Under 50 LC Meter Freestyle

1, Hudson, Claire E, Selah Dolphins, 42.49. 2, Braegger, MacKenzie P, Selah

Dolphins, 44.34. 3, Ozanich, Elise L, Selah Dolphins, 45.27. 4, Stevens,

Olivia, Selah Dolphins, 45.54. 5, Owens, Paige A, Selah Dolphins, 46.62. 6,

Jimenez, Daniela M, ToppenishTarpons, 47.21. 7, Escamilla, Mariana,

ToppenishTarpons, 48.46. 8, Topper, Phoebe T, Selah Dolphins, 48.80. 9,

Mallonee, Emma Sue S, ToppenishTarpons, 49.09. 10, Oliphant, Lizzie A, Selah

Dolphins, 50.99. 11, Schmidt, Morgin M, Selah Dolphins, 53.36. 12, Hayworth,

Jaylynn, ToppenishTarpons, 53.90. 13, Koerner, Maci, ToppenishTarpons, 54.80.

14, Ramos, Anika, ToppenishTarpons, 54.88. 15, Strom, Naylanee M,

ToppenishTarpons, 55.20. 16, Garza, Richelle, Selah Dolphins, 55.81. 17,

Torres, Angeles M, ToppenishTarpons, 57.75. 18, Cuevas, Alyssa G,

ToppenishTarpons, 58.69. 19, Ziegler, Finley V, Selah Dolphins, 59.45. 20,

Escamilla, Alina, ToppenishTarpons, 1:00.95. 21, St Mary, Lily A, Selah

Dolphins, 1:00.97. 22, Wheeler, Malia D, ToppenishTarpons, 1:01.33. 23,

DePell, Lilly O, Selah Dolphins, 1:01.38. 24, Poplaski, Samantha V, Selah

Dolphins, 1:01.71. 25, Torres, Makayla L, ToppenishTarpons, 1:02.01. 26,

Fuerst, Miley, Selah Dolphins, 1:09.59. 27, Bynum-Russell, Saniya,

ToppenishTarpons, 1:18.69. 28, Tynan, Satus J, ToppenishTarpons, 1:23.24.

Boys 10 & Under 50 LC Meter Freestyle

1, Hull, Ryker, Selah Dolphins, 46.31. 2, Strand, Joshua, Selah Dolphins,

49.62. 3, Reyes, Jacen M, Selah Dolphins, 50.38. 4, Stevens, Greyson, Selah

Dolphins, 52.68. 5, Palmer, Kameron S, Selah Dolphins, 1:02.40. 6, Mullinax,

Declan J, Selah Dolphins, 1:03.13. 7, Gonzalez, Aaron J, Selah Dolphins,

1:06.55. 8, Cavanaugh, Chris A, Selah Dolphins, 1:06.60. 9, Mendoza, Barron B,

ToppenishTarpons, 1:14.40. 10, Maltos, Xruz M, ToppenishTarpons, 1:59.15.

Girls 11-12 50 LC Meter Freestyle

1, Vick, Izzy B, Selah Dolphins, 34.81. 2, Hartman, Avery O, Selah Dolphins,

37.59. 3, Young, Gabi, Selah Dolphins, 39.50. 4, Espinoza-Coleman, Genesis A,

Selah Dolphins, 41.61. 5, Strand, Caitlin, Selah Dolphins, 41.85. 6, Marquez,

Yudi M, Selah Dolphins, 42.09. 7, Ringer, Erin J, Selah Dolphins, 43.27. 8,

Wheeler, Kaylee A, ToppenishTarpons, 44.06. 9, Hull, Mataya A,

ToppenishTarpons, 45.18. 10, Shannon, Sarah Mary, Selah Dolphins, 47.25. 11,

Oseguera, Angelina S, ToppenishTarpons, 48.43. 12, Nass, Erica A, Selah

Dolphins, 49.41. 13, Cuevas, Analee A, ToppenishTarpons, 50.86. 14, Simpson,

Brookelyn S, Selah Dolphins, 56.39. 15, Cavanaugh, Natalie E, Selah Dolphins,

56.77. 16, Cloud, Tayera, ToppenishTarpons, 1:05.96.

Boys 11-12 50 LC Meter Freestyle

1, Muffett, Ian M, ToppenishTarpons, 33.43. 2, Bazaldua, Blake M,

ToppenishTarpons, 33.65. 3, Hudson, Charlie M, Selah Dolphins, 34.34. 4,

Ordaz, Seth, ToppenishTarpons, 36.17. 5, Cavanaugh, Reilly J, Selah Dolphins,

37.22. 6, Escamilla, Juan, ToppenishTarpons, 37.44. 7, Ruggles, Kaden,

ToppenishTarpons, 38.77. 8, Bjur, Michael, ToppenishTarpons, 41.39. 9,

Medelez, Vicente, ToppenishTarpons, 43.93. 10, Ramos, Nico, ToppenishTarpons,

44.25. 11, Hayworth, Nicholas, ToppenishTarpons, 48.12. 12, Sandoval, Yizzy N,

ToppenishTarpons, 49.42. 13, Escamilla, Andrew, Selah Dolphins, 49.57. 14,

Freeburg, Morgan P, Selah Dolphins, 52.02. 15, Troy, Noah D, ToppenishTarpons,

1:07.07. 16, Oliphant, Jeremiah J, Selah Dolphins, 1:38.18.

Girls 13-14 50 LC Meter Freestyle

1, Hull, Trista, Selah Dolphins, 31.41. 2, Lancaster, Maile R, Selah Dolphins,

33.47. 3, Reyes, Ciera M, Selah Dolphins, 33.65. 4, Newell, Sierra L, Selah

Dolphins, 33.88. 5, Manjarrez, Baylee J, ToppenishTarpons, 34.11. 6,

Richardson, Ellie, Selah Dolphins, 35.46. 7, Cuellar, Marissa M,

ToppenishTarpons, 36.12. 7, Zuniga, Nevaeh A, ToppenishTarpons, 36.12. 9,

Goudy, McKayla W, ToppenishTarpons, 36.75. 10, Willey, Robin, Selah Dolphins,

36.86. 11, Prouse, McKenna E, Selah Dolphins, 37.56. 12, Sandoval, Mara,

ToppenishTarpons, 37.75. 13, Nishi, EmmaLee G, ToppenishTarpons, 38.09. 14,

Gonzalez, Lauren M, ToppenishTarpons, 39.19. 15, Ziegler, Grace E, Selah

Dolphins, 39.86. 16, Washabaugh, Kyli Z, Selah Dolphins, 40.10. 17, Callahan,

Kyrsten A, Selah Dolphins, 40.13. 18, Simpson, Baileyana A, Selah Dolphins,

40.82. 19, Topper, Kylie T, Selah Dolphins, 42.51. 20, Stewart, Holly R, Selah

Dolphins, 42.54. 21, Schmidt, Shelbi R, Selah Dolphins, 43.45. 22, Gil,

Shantel S, ToppenishTarpons, 43.49. 23, Collins, Ruby C, Selah Dolphins,

45.24. 24, Cavanaugh, Lizzie S, Selah Dolphins, 50.18. 25, Torres, Magaly A,

ToppenishTarpons, 50.34. 26, Nass, Brianna E, Selah Dolphins, 52.98. 27,

Brown, Lindsey J, Selah Dolphins, 55.15. 28, Phillips, Destiny D, Selah

Dolphins, 1:12.32.

Boys 13-14 50 LC Meter Freestyle

1, Vick, Cooper N, Selah Dolphins, 30.06. 2, Cavanaugh, Liam J, Selah

Dolphins, 32.71. 3, Strand, Michael, Selah Dolphins, 33.71. 4, Smith, Jaxon C,

ToppenishTarpons, 35.15. 5, Ozanich, Michael M, Selah Dolphins, 35.54. 6,

Brown, Walker, Selah Dolphins, 35.76. 7, Noyes, Michael L, Selah Dolphins,

35.92. 8, Braegger, Bryson R, Selah Dolphins, 37.18. 9, Hansen, Jonathan,

Selah Dolphins, 38.05. 10, Carter, Teigan, Selah Dolphins, 38.15. 11,

Oliphant, Nathan J, Selah Dolphins, 44.41. 12, Rees, Sam J, Selah Dolphins,

47.04. 13, Franklin, Caleb V, Selah Dolphins, 58.71. 14, Oliphant, Christopher

M, Selah Dolphins, 1:05.96.

Girls 15-16 50 LC Meter Freestyle

1, Schloss, Kahlani, Selah Dolphins, 31.61. 2, Lancaster, Elle M, Selah

Dolphins, 32.06. 3, Rees, Jesse M, Selah Dolphins, 33.25. 4, Lancaster, Lily

I, Selah Dolphins, 34.22. 5, Sandoval, Elie, ToppenishTarpons, 35.25. 6,

Gonzales, Alexis, ToppenishTarpons, 35.98. 7, Gonzalez, Nicole A,

ToppenishTarpons, 36.62. 8, Maltos, Savannah A, ToppenishTarpons, 37.06. 9,

Buchanan, Kass L, Selah Dolphins, 40.85. 10, Boucher, Hannah R, Selah

Dolphins, 40.96. 11, Oseguera, Sierra L, ToppenishTarpons, 43.02. 12, Blakney,

Katie A, Selah Dolphins, 51.00.

Boys 15-16 50 LC Meter Freestyle

1, Richardson, Will, Selah Dolphins, 28.45. 2, Little, Brandon J, Selah

Dolphins, 29.37. 3, Bazaldua, Alec S, ToppenishTarpons, 31.22. 4, Ziegler, Eli

M, Selah Dolphins, 32.20. 5, Nishi, Kobe J, ToppenishTarpons, 32.33. 6, Ward,

Aidan B, ToppenishTarpons, 32.73. 7, Lawrence, Hunter W, Selah Dolphins,

32.77. 8, Escamilla, Adrian, Selah Dolphins, 33.80. 9, Williamson, Duncan,

Selah Dolphins, 35.48. 10, Demko, Garrett, ToppenishTarpons, 38.79. 11,

Bishop, Dustin C, Selah Dolphins, 41.06.

Girls 17-18 50 LC Meter Freestyle

1, Alderman, Lauren K, Selah Dolphins, 32.96. 2, Maltos, Sahara A,

ToppenishTarpons, 33.46. 3, Kuebler, Elyse K, Selah Dolphins, 34.89. 4,

Williamson, Aislinn, Selah Dolphins, 35.43.

Boys 17-18 50 LC Meter Freestyle

1, Frampton, Jacob M, Selah Dolphins, 28.34. 2, Newell, Gunnar J, Selah

Dolphins, 29.97. 3, Clark, Sam J, ToppenishTarpons, 30.20. 4, Gonzales, Rhyan,

ToppenishTarpons, 30.98. 5, Blakney, Ben J, Selah Dolphins, 31.40. 6, Mares,

Favian, ToppenishTarpons, 33.87. 7, Koerner, Nate R, ToppenishTarpons, 34.86.

Girls 10 & Under 200 LC Meter Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'B' 3:01.99. 2, Toppenish Tarpons Swim Team 'B'

3:22.43. 3, Selah Dolphins Swim Team 'A' 3:29.26. 4, Toppenish Tarpons Swim

Team 'A' 3:52.90. 5, Selah Dolphins Swim Team 'C' 4:19.28.

Boys 10 & Under 200 LC Meter Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' 3:34.71. 2, Selah Dolphins Swim Team 'B'

4:24.51.

Girls 11-12 200 LC Meter Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'B' 2:40.17. 2, Selah Dolphins Swim Team 'A'

3:11.49. 3, Toppenish Tarpons Swim Team 'A' 3:15.67.

Boys 11-12 200 LC Meter Freestyle Relay

1, Toppenish Tarpons Swim Team 'B' 2:27.96. 2, Toppenish Tarpons Swim Team 'A'

2:57.58. 3, Selah Dolphins Swim Team 'A' 3:49.96. --, Toppenish Tarpons Swim

Team 'C' DQ.

Girls 13-14 200 LC Meter Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'D' 2:16.16*. 2, Toppenish Tarpons Swim Team 'A'

2:25.55. 3, Selah Dolphins Swim Team 'A' 2:41.50. 4, Selah Dolphins Swim Team

'C' 2:48.44. 5, Selah Dolphins Swim Team 'B' 3:35.17.

Boys 13-14 200 LC Meter Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'B' 2:14.00. 2, Selah Dolphins Swim Team 'C'

2:33.32. 3, Selah Dolphins Swim Team 'A' 3:37.30.

Girls 15-18 200 LC Meter Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'B' 2:15.26. 2, Toppenish Tarpons Swim Team 'A'

2:31.12. 3, Selah Dolphins Swim Team 'A' 2:49.00.

Boys 15-18 200 LC Meter Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'B' 2:01.90. 2, Toppenish Tarpons Swim Team 'A'

2:08.96. 3, Selah Dolphins Swim Team 'A' 2:20.09.

Girls 10 & Under 200 LC Meter IM

1, Braegger, MacKenzie P, Selah Dolphins, 4:11.63. 2, Ozanich, Elise L, Selah

Dolphins, 4:20.73. 3, Topper, Phoebe T, Selah Dolphins, 4:23.81. 4, Koerner,

Maci, ToppenishTarpons, 4:44.87. 5, Hayworth, Jaylynn, ToppenishTarpons,

4:57.21. 6, St Mary, Lily A, Selah Dolphins, 5:22.43. --, Cuevas, Alyssa G,

ToppenishTarpons, DQ. --, Escamilla, Alina, ToppenishTarpons, DQ.

Boys 10 & Under 200 LC Meter IM

1, Reyes, Jacen M, Selah Dolphins, 4:45.87. 2, Strand, Joshua, Selah Dolphins,

4:50.18. 3, Cavanaugh, Chris A, Selah Dolphins, 6:07.23. --, Mendoza, Barron

B, ToppenishTarpons, DQ.

Girls 11-12 200 LC Meter IM

1, Young, Gabi, Selah Dolphins, 3:33.32. 2, Strand, Caitlin, Selah Dolphins,

3:56.46. 3, Nass, Erica A, Selah Dolphins, 4:38.76. 4, Wheeler, Kaylee A,

ToppenishTarpons, 4:47.97. 5, Hull, Mataya A, ToppenishTarpons, 5:09.37. --,

Mallonee, Emma Sue S, ToppenishTarpons, X4:21.59. --, Oseguera, Angelina S,

ToppenishTarpons, DQ.

Boys 11-12 200 LC Meter IM

1, Muffett, Ian M, ToppenishTarpons, 3:09.55. 2, Bazaldua, Blake M,

ToppenishTarpons, 3:10.52. 3, Hudson, Charlie M, Selah Dolphins, 3:21.31. 4,

Ordaz, Seth, ToppenishTarpons, 3:41.00. 5, Cavanaugh, Reilly J, Selah

Dolphins, 3:45.05. 6, Bjur, Michael, ToppenishTarpons, 4:15.43. 7, Escamilla,

Andrew, Selah Dolphins, 4:36.92. 8, Freeburg, Morgan P, Selah Dolphins,

4:43.52.

Girls 13-14 200 LC Meter IM

1, Lancaster, Maile R, Selah Dolphins, 3:27.10. 2, Newell, Sierra L, Selah

Dolphins, 3:38.33. 3, Manjarrez, Baylee J, ToppenishTarpons, 3:40.23. 4,

Gonzalez, Lauren M, ToppenishTarpons, 3:49.65. 5, Sandoval, Mara,

ToppenishTarpons, 3:51.24. 6, Cavanaugh, Lizzie S, Selah Dolphins, 4:54.98. 7,

Nass, Brianna E, Selah Dolphins, 5:29.34.

Boys 13-14 200 LC Meter IM

1, Ozanich, Michael M, Selah Dolphins, 3:11.10. 2, Strand, Michael, Selah

Dolphins, 3:11.71. 3, Noyes, Michael L, Selah Dolphins, 3:30.14. 4, Hansen,

Jonathan, Selah Dolphins, 4:08.46.

Girls 15-16 200 LC Meter IM

1, Rees, Jesse M, Selah Dolphins, 3:04.87. 2, Lancaster, Elle M, Selah

Dolphins, 3:13.21. 3, Maltos, Savannah A, ToppenishTarpons, 3:21.30. 4,

Lancaster, Lily I, Selah Dolphins, 3:23.82. 5, Buchanan, Kass L, Selah

Dolphins, 3:30.84. 6, Sandoval, Elie, ToppenishTarpons, 3:39.78. 7, Gonzales,

Alexis, ToppenishTarpons, 3:54.06.

Boys 15-16 200 LC Meter IM

1, Richardson, Will, Selah Dolphins, 2:59.39. 2, Little, Brandon J, Selah

Dolphins, 3:16.26. 3, Lawrence, Hunter W, Selah Dolphins, 3:23.36.

Girls 17-18 200 LC Meter IM

1, Alderman, Lauren K, Selah Dolphins, 3:10.93.

Boys 17-18 200 LC Meter IM

1, Frampton, Jacob M, Selah Dolphins, 2:43.78.

Combined Team Scores - Through Event 74

1, Selah Dolphins Swim Team, 635. 2, Toppenish Tarpons Swim Team, 178.

Women - Team Rankings - Through Event 74

1, Selah Dolphins Swim Team, 352. 2, Toppenish Tarpons Swim Team, 54.

Men - Team Rankings - Through Event 74

1, Selah Dolphins Swim Team, 283. 2, Toppenish Tarpons Swim Team, 124.