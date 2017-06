Prosser edged by Othello

— PROSSER 235

OTHELLO 279

200-Meter Medley Relay

Girls 10&U

1st-Prosser 4:13.75

Boys 10&U

1st-Othello (A. Borba, M. Perez, L. Ross, M. Marroquin) 4:12.75

Girls 12&U

1st-Prosser (C. Saldana, K. Giles, A. Person, F. Miller) 2:59.07

Boys 12&U

1st-Othello (N. Martinez, C. Mu-ro, T. ross, T. Freeman) 2:52.02

Girls 14&U

1st-Prosser (M. Miller, R. Forris-ter, C. Peterson, G. Bestebreur) 2:29.75

Boys 14&U

No relay

Girls 18&U

No relay

Boys 18&U

1st-Prosser (A. Bierle, I. Moreno, C. Malave, J. Collins) 2:17.45

25-Meter Butterfly

Girls 8&U

Macey Yancey and Megan Butcher of Othello, and Ellie Saldana of Prosser disqualified.

Boys 8&U

1st-Justin Perkins (P) 33.45, 2nd-Tyce Christensen (O) 36.43

50-Meter Butterfly

Girls 10&U

1st-Lillia Parrish (O) 51.09, 2nd-Hazel Ramirez (O) 59.53, 3rd-Taylor Hunsaker (P) 1:09.72, 4th-Payton Baudrau (P) 1:12.91

Boys 10&U

1st-Martin Marroquin (O) 1:07.19, 2nd-Mason Perez (O) 1:08.56, 3rd-Aram Borba (O) 1:12.65

Girls 12&U

1st-Amanda Peterson (P) 39.90, 2nd-Faithe Miller (P) 43.28, 3rd-Anna Domanico (P) 43.47, 4th-Magali Marroquin (O) 51.41

Boys 12&U

1st-Terrill Freeman (O) 39.64, 2nd-Logan Shultz (P) 43.16, 3rd-Cain Muro (O) 49.28, 4th-Noah Moreno (P) 49.65

Girls 14&U

1st-Rachel Forrister (P) 32.15, 2nd-Chloe Peterson (P) 34.91, 3rd-Elaina Parrish (O) 37.00, 4th-Myanda Miller (P) 38.94

Boys 14&U

1st-Dallin Freeman (O) 43.25, 2nd-Jeremiah Collins (P) 45.77, 3rd-Alex Martinez (O) 50.07, 4th-Thane Everett (P) 52.56

Girls 16&U

1st-Shaya Parrish (O) 33.93, 2nd-Brooklyn Shultz (P) 44.38, 3rd-Alyson Shade (O) 45.14, 4th-Sarah Wilson (O) 45.19

Boys 16&U

1st-Danny Martinez (O) 28.52, 2nd-Ian Moreno (P) 29.09, 3rd-Austin Bierle (P) 29.93, 4th-Christian Malave (P) 31.00

25-Meter Breaststroke

Girls 8&U

Carla Godinez and Ellie Saldana of Prosser, and Megan Butcher and Macey Yancey of Othello disqualified.

Boys 8&U

1st-Justin Perkins (P) 26.47, 2nd-Niko Saenz (O) 36.84

50-Meter Breaststroke

Girls 10&U

1st-Hazel Ramirez (O) 55.35, 2nd-Lillia Parrish (O) 58.72, 3rd-Payton Baudrau (P) 1:00.59, 4th-Gracie Rocha (O) 1:07.75

Boys 10&U

1st-Johnny Gudino (P) 1:03.20, 2nd-Parker Freeman (O) 1:04.29, 3rd-Aram Borba (O) 1:07.42, 4th- Mason Perez (O) 1:11.35

Girls 12&U

1st-Faithe Miller (P) 47.22, 2nd-Amanda Peterson (P) 49.09, 3rd-Kali Giles (P) 56.06, 4th-Chloe Saldana (P) 59.03

Boys 12&U

1st-Noah Moreno (P) 51.44, 2nd-Tanner Ross (O) 51.72, 3rd-Ethan Filicetti (P) 53.32, 4th-Terrill Freeman (O) 54.00

Girls 14&U

1st-Madisen Douglas (O) 42.56, 2nd-Grace Bryan (P) 42.85, 3rd-Chloe Peterson (P) 45.84, 4th-Kailey Muro (O) 47.63

Boys 14&U

1st-Dallin Freeman (O) 49.52, 2nd-Alex Martinez (O) 51.94, 3rd-Thane Everett (P) 53.07, 4th-Turner Wagner (O) 53.85

Girls 16&U

1st-Shaya Parrish (O) 43.91, 2nd-Alyson Shade (O) 53.87

Boys 16&U

1st-Danny Martinez (O) 35.00, 2nd-Austin Bierle (P) 37.50, 3rd-Ian Moreno (P) 39.07, 4th-Christian Malave (P) 39.62

25-Meter Backstroke

Girls 8&U

1st-Hali Christensen (O) 42.56, 2nd-Clara Gilbert (O) 43.63, 3rd-Megan Butcher (O) 46.00, 4th-Macey Yancey (O) 59.66

Boys 8&U

1st-Justin Perkins (P) 30.37, 2nd-Marcus Quezada (O) 30.56, 3rd-Tyce Christensen (O) 34.03, 4th-Niko Saenz (O) 41.19

50-Meter Backstroke

Girls 10&U

1st-Lillia Parrish (O) 52.37, 2nd-Gracie Rocha (O) 54.81, 3rd-Payton Baudrau (P) 56.75, 4th-Hazel Ramirez (O) 1:03.22

Boys 10&U

1st-Johnny Gudino (P) 54.00, 2nd-Aram Borba (O) 58.64, 3rd-Parker Freeman (O) 1:01.16, 4th-Martin Marroquin (O) 1:04.37

Girls 12&U

1st-Amanda Peterson (P) 43.78, 2nd-Allie Wagner (O) 51.31, 3rd-Faithe Miller (P) 52.12, 4th-Anna Domanico (P) 52.20

Boys 12&U

1st-Terrill Freeman (O) 44.14, 2nd-Noah Moreno (P) 45.71, 3rd-Ethan Fillicetti (P) 47.09, 4th-Cain Muro (O) 49.44

Girls 14&U

1st-Chloe Peterson (P) 40.10, 2nd-Elaina Parrish (O) 41.31, 3rd-Rachel Forrister (P) 41.96, 4th-Kenzie Simpson (O) 44.37

Boys 14&U

1st-Alex Martinez (O) 46.51, 2nd-Thane Everett (P) 48.15, 3rd-Dallin Freeman (O) 49.72, 4th-Hunter Foster (P) 58.13

Girls 16&U

1st-Shaya Parrish (O) 37.94, 2nd-Sahra Wilson (O) 45.15, 3rd-Brooklyn Shultz (P) 46.83, 4th-Julia Hennessy (P) 50.59

Boys 16&U

1st-Ian Moreno (P) 32.32, 2nd-Danny Martinez (O) 32.81, 3rd-Austin Bierle (P) 33.32, 4th-Christian Malave (P) 37.68

25-Meter Freestyle

Girls 8&U

1st-Megan Butcher (O) 30.38, 2nd-Ellie Saldana (P) 32.22, 3rd-Clara Gilbert (O) 34.15, 4th-Hali Christensen (O) 35.35

Boys 8&U

1st-Luke Ross (O) 25.65, 2nd-Justin Perkins (P) 25.78, 3rd-Tyce Christensen (O) 27.27, 4th-Marcus Quezada (O) 28.72

50-Meter Freestyle

Girls 10&U

1st-Gracie Rocha (O) 41.20, 2nd-Lillia Parrish (O) 41.62, 3rd-Hazel Ramirez (O) 43.47, 4th-Payton Baudrau (P) 47.25

Boys 10&U

1st-Johnny Gudino (P) 41l50, 2nd-Aram Borba (O) 43.32, 3rd-Alex Bunnell (P) 45.84, 4th-Parker Freeman (O) 48.70

Girls 12&U

1st-Amanda Peterson (P) 37.19, 2nd-Faithe Miller (P) 38.78, 3rd-Anna Domanico (P) 38.88, 4th-Maddy Fultz (O) 39.50

Boys 12&U

1st-Terrill Freeman (O) 35.50, 2nd-Logan Shultz (P) 35.88, 3rd-Cain Muro (O) 36.00, 4th-Noah Moreno (P) 40.06

Girls 14&U

1st-Chloe Peterson (P) 32.69, 2nd-Chelsea Field (O) 34.03, 3rd-Elaina Parrish (O) 34.28, 4th-Rachel Forrister (P) 35.09

Boys 14&U

1st-Dallin Freeman (O) 33.07, 2nd-Alex Martinez (O) 37.19, 3rd-Thane Everett (P) 37.46, 4th-Jeremiah Collins (P) 40.71

Girls 16&U

1st-Shaya Parrish (O) 30.59, 2nd-Brooklyn Shultz (P) 34.53, 3rd-Sarah Wilson (O) 37.50, 4th-Julia Hennessy (P) 37.84

Boys 16&U

1st-Ian Moreno (P) 26.44, 2nd-Danny Martinez (O) 26.77, 3rd-Christian Malave (P) 27.87, 4th-Austin Bierle (P) 28.25