Bowling Report

LOWER VALLEY SCRATCH

03-13-17 – Week 27

Men’s High series: Rob Rice 854 (226-215-189-224), Tanner Schaneman 800 (220), John Golob 784 (216), Chuck Curtiss 779 (225). Men’s High averages: Rob Rice 212.91. Highest men’s series over average: John Golob +112. Women’s High series: Gena Stephenson 624 (119-167-159-179). Women’s High averages: Stacee Isaac 171.56. Highest women’s series over average: Gena Stephenson +32. LL: The 3, 74-51.

SUNNY VALLEY

03-14-17 – Week 9

High series: Gena Stephenson 484 (164-164-156), Maria Proffitt 460 (170), Diane Turley 436 (160). Highest series over average: Julie Schilperoort +69. High average: Gena Stephenson 167.50. LL: Alley Cats, 4-0.

SUPERBOWL

03-15-17 – Week 26

High men’s series: James Pitt 627 (199-206-222), Sid Alderman 620 (224), Shane Huth 619 (244). Highest men’s series over average: Sid Alderman +143. High women’s series: Mary Diavolikis 502 (163-153-186), Vicky Charvet 479 (168), Gena Stephenson 479 (170). Highest women’s series over average: Vicky Charvet +35. High men’s average: Rob Rice 212.20. High women’s average: Mary Diavolikis 161.20. LL: RC’s Casino, 81-44.

COFFEE TRIO

03-16-17 – Week 25

High series: Juanita Schlieve 504 (189-134-181), Sharon Ewart 496 (172), Maria Proffitt 495 (179). Highest series over average: Dag Householder +70. High average: Linda Goede 155.74. LL: ID Nursery, 26.5-9.5.

COMMERCIAL

03-16-17 – Week 11

High series: Brad Morrow 609 (204-204-201), Mike Cerna 557 (202), Rod Spencer 495 (214). Highest series over average: Matt Swails +70. Highest average: Brad Morrow 199.24. LL: Slaughter House 4, 79-21.

FRIDAY FUN BUNCH

03-17-17 – Week 27

High men’s series: Tanner Schaneman 668 (247-223-198), Chuck Carl 629 (248), Austin Carl 587 (224). Highest men’s series over average: Gary Adkins +64. High women’s series: Stephanie Luke 569 (173-190-206), Samantha LaClair 487 (170). Highest women’s series over average: Stephanie Luke +29. High men’s average: Austin Carl 202.41. High women’s average: Stephanie Luke 181.30. LL: 3C Ranch, 20-8.

VALLEY LANE’S JUNIORS

03-18-17 – Week 11

High boy’s series: Brandon Spencer 502 (172-150-180), Anthoney Sanchez 466 (161), Pedro Canales 400 (144). Highest boy’s series over average: Conner Duran +50. Boys high average: Brandon Spencer 168.30. High girl’s series: Bailey Hazzard 333 (139-111-83), Erin Stanton 290 (120). Highest girl’s series over average: Cole Morrow +50. Girls high average: Sydnee Colley 157.70. LL: Seahawks Kids, 14.5-5.5.