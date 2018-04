Sierra Vista releases third quarter honor roll

— Sierra Vista Middle School honor roll for the third quarter of the 2017-2018 school year includes the following stu-dents:

Sixth grade: Adrian Acosta, Marycruz Aguilar, Angel Alcala, Nathan Al-maguer, Alejandro Alviso, Diego Ambriz, Syrina Are-valo, Marbi Argueta+, Diego Arteaga, Aviles Jennifer, Ayala Araceli, Oliva Badillo, Krystal Bajonero+, Xiomara Barrera, Jayden Becho, Katherine Birrueta, Natalee Bucio, Rebekkah Cam-pos+, Nicolas Canales+, Joshua Carbajal+, Henry Cardenas, Pedro Cardenas, Jeremiah Carrasco, Santiago Casas+, Isabel Castilleja, Gustavo Castillo, Luis Cas-tillo, Andres Contreras+, Ana Cruz, Jayda Davila, Francisco Diaz , Dyana Es-cobar+, Ruben Espino+, Leslie Esqueda, Alexandra Esquivel, Miguel Farias, Fat-ima Figueroa, Arlette Gar-cia+, Irma Garcia+, Alexis Gomez, Jose Gonzalez, Na-omi Gonzalez+, Rylee Gon-zalez+, Joseph Granados, Robert Granados, Jaihlen Guillen, Dominic Hall, Carter Hauver+, Kaylen Helberg, Angel Hernandez, Shaila Hernandez, Emily Islas, Die-go Jimenez, Fernando Jimenez, Vianey Jimenez, Henry LaPierre, Micaela Ledesma+, Marissa Longo-ria, Aaren Lopez, Angel Lopez+, Valeria Lopez+, Isai Lujan, Aaron Macias, Fabi-an Macias+, Victor Man-cia+, Leslie Martinez, Brisei-da Mendoza+, Briana Mon-toya, Vannessa Montoya+, Misael Moreno+, Karisma Morfin, Diego Obispo, Ra-mon Ortega+, Jose Pacheco, Leonardo Paredes, Carlos Pedroza, Anthony Pelayo, Jesus Penaloza+, Adrien Perales, Natali Perez, Nataly Perez, Edwin Puga+, Anamarie Quiroz+, Braden Rice+, Ariana Rincon+, Yonie Rivera+, Madison Sabedra+, Joshua Sagal, Sandra Saldana, Belinda Sanchez, Bernice Sanchez, Brianna Sanchez, Leah-Ann Schilperoort, Jasady Siller, Jonathan Smith, Jessica Tapia, Abram Tobias+, Angel Uribe, Jennifer Valdi-via+, Fabian Valencia, Alondra Valenzuela, Alejandro Vargas, Mia Var-gas, Juan Ventura+, Eliza-beth Vides, Esmeralda Walle, Marisabel Zarazua+, Valeria Zesati.

Seventh grade: Sara Acevedo, Santiago Alaniz, Luke Almaguer, Maribella Almaguer, Anna Alvarez+, Sugar Alviso, Juan Apolinar, Luis Aquino, Absalon At-anacio, Daisy Balderas, Ari-anna Benitez, Angel Birrueta, Jasmine Birrueta, Rick Bishop+, Yamiled Bonilla+, Vania Braca-montes+, Vanessa Brahms, Gerardo Bueno+*, Jose Car-denas, Sienna Carrasco+, Bryan Casas+, Irene Casas+, Alyzza Castillo, Sofia Castillo+, Anaya Cerda, Marleni Contreras, Calvin Copenhaver+, Mal-achi Cuellar, Gurdil Dardi, Betsabe De La Cruz, Jose De La Cruz+, Saul De La Cruz, Alondra De La Rosa, Bella Dekker+, Maida Delgado, Alexis Derby+, Salvador Fajardo, Alejandro Fernan-dez+, Franco Fernandez+, Melaney Fernandez+, Ishaah Figueroa, Ashley Flores, Andres Garcia+, Atziri Garcia, Yesenia Gar-cia, Rene Garza, Rosalinda Godinez, Adilene Gonzalez, Liliana Gonzalez, Rosa Gonzalez, Saraii Gonza-lez+, Ruby Guerrero, Jorge Herrera, Maria Herrera+, Emily Jara, Diego Jasso, Galilea Jimenez, Simon Johnston, Jesus Juarez, Ash-ley Kubera, Kayla Le+, Mariela Linares, Brenda Loaiza, Cristian Lopez, Jen-ny Lopez+, Jose Luciano+, Isaac Marchello, Yaneyssa Marin+, Jair Marquez, Julius Martinez, Sujei Martinez+, Deissy Mendez+, Miguel Mendez, Dylan Mendoza+, Jose Michel, Jr., Litzy Mi-randa, David Montiel, Leslie Navarro, Anahi Orozco+, Angel Ortega, Pedro Ortega+, Albert Palacios, Andrea Penafiel+, Cassandra Penaloza, Maria Prieto, Cris-tina Quintero, Yoselin Quintero, Stephanie Ramirez, Alexxus Ramos, Christian Razo+, Keenan Rice+, Melina Rivera+, Selina Rivera, Jennifer Rol-dan, Monica Rubio, Melanie Salazar, Karina Salgado+, Luis Salomon, Evelyn Sanchez, Mikaylee Sanchez, Joana Santiago, Omar Sarameh, Cristian Silva, Gerardo Sosa, James Stan-ton, Kalab Sullivan, Anahi Tapia, Roman Tobias+, Katie Torres, Alexis Urena, Adelina Valencia, Celeste Vergara+, Brayan Vil-lalovos, Luke Weaver+, Shayla Wildee+, Mario Zamora, Alex Zieske+.

Eighth grade: Wilson Al-varado, Nereida Alvarez, Jory Anderson, Michelle Andrade, Victor Arce, Leo-nardo Avalos+*, Verenice Aviles, Eddie Ayala, Fabian Ayala, Juan Ayala+, Alejandro Barajas, Laura Becerra, Belen Birrueta+, Isela Bonilla+, Vivica Booth+, Daniela Bravo, Na-dia Bucio, Kassandra Car-denas, Matthew Cardenas, Anahi Carrillo, Francisco Castaneda+, Merek Cerda+, Simon Copenhaver+, An-drea Cortez+, Brillit Delgadil-lo, Emily Diaz, Jonathan Fernandez, Angel Garcia, Brayam Garcia, Erica Gar-cia+, Nathalie Garibay+, Bianca Gonzalez+, Shakira Gonzalez+, Silvina Gutierrez, Hailey Halder-man, Cannon Hauver+, Christina Hernandez+, Kimberly Hernandez, Mau-ricio Hernandez, J.R. Jara-millo, Emily Johnson+, Erika Jonson+, Elizabeth Licona+, Jennifer Licona+, Luna Longoria+, Gisselle Lopez+, Gerardo Lopez, Jr. +, Alani Loya, Gabriela Lozano, Yadira Macias, Guadalupe Madri-gal, Yoceline Madrigal+, Frances Magallan, Alexis Marquez, Jacob Marroquin, Laisha Medrano+, Brianna Mendez+, Fidel Mendoza, Jason Miller, Vanessa Mo-ran+, Savannah Morrow+, Elsie Moyer, Omar Navarro+, Naydelin Oli-veros, Giselle Ornelas, Sasha Ornelas, Manuel Ortiz+, Alexis Pacheco+, Fatima Paredes, Natali Penafiel, Angelita Pineda, Harley Porter, Natalie Quintero, Oscar Ramos, Gisela Reyes+, Jessica Reyes, Ruby Reyes, Haley Rodriguez+, Selene Rojas+, Arlette Romero, Esmeralda Rosas, Reagan Sabedra, Victor Salas, Brit-ney Sanchez, Marisela San-tiago+, Hailey Schlosser+, J'Naya Siller, Cesar Silva, Brian Simon, Gonzalo Tafoya+, Lesly Tlatelpa, Angel Torres, Deseray Trejo, Jonoyeth Trujano, Johna-thon Tyler, Cesar Vargas+, Miguel Vargas, Jr., Angel Velasquez, Erick Ventura, Madison Villalobos, Kayla Villanueva+, Sara Way-well+, William Wiersma, Paris Wilson, Mauricio Za-mora, Jr., +, Joshua Zurita+.

Note: + indicates High Honors (3.7 or above) and * indicates Straight A’s (4.0)