Valley Lanes Bowling Report

SUNNY VALLEY – Week 12

11-20-18

High men’s series: Brad Morrow 618 (193-192-233), Jaime Sarmiento 542 (211), Mark Meyer 386 (158), Joe Hunter 386 (161). Highest men’s series over average: Nathan Barajas +56. High women’s series: Nancy Buckles 483 (146-160-177), Judy Brulotte 445 (148), Diane Turley 427 (151), Sheri Coder 377 (147). Highest women’s series over average: Karen Santos +58. High men’s average: Jaime Sarmiento 185.58. High women’s average: Valerie Yarnell 151.17. LL: Splits and Giggles, 15-5.

SUPERBOWL – Week 12

11-21-18

High men’s series: Rob Rice 670 (186-279-205), Dave Huth 612 (231), Rob Colley 581 (195), Bill Delorme 551 (212). Highest men’s series over average: Bill Delorme +59. High women’s series: Stephanie Luke 640 (209-235-196), Juanita Schlieve 485 (182), Ellen Curtiss 465 (171), Deania Guy 456 (172). Highest women’s series over average: Juanita Schlieve +71. High men’s average: Rob Rice 222.67. High women’s average: Stephanie Luke 194.61. LL: Emperical Co., 32.5-17.5.

JUNIORS – Week 9

11-24-18

High boys series: Dylan Clampitt 568 (190-188-190), Jared Adkins 451 (184). High girls series: Sydnee Colley 471 (170-140-161), Bailey Hazzard 428 (182). High boys average: Dylan Clampitt 161.59. High girls average: Sydnee Colley 156.75. LL: Team 4, 8-0.

LOWER VALLEY SCRATCH – Week 10

11-26-18

Men’s High series: Rob Rice 935 (235-226-258-216), Tanner Schaneman 879 (279), Brad Morrow 819 (222). Men’s High averages: Rob Rice 213.85. Highest men’s series over average: Danilo Hernandez +102. Women’s High series: Gena Stephenson 814 (203-195-200-216), Rose Hudson 813 (258), Steph Luke 789 (233). Women’s High averages: Rose Hudson 182.00. Highest women’s series over average: Gena Stephenson +114. LL: Pac Vac, 173-102.