Selah sinks Sharks in first meet of season

— SELAH — It was a tough Mid-Valley League swim opener for the Sunnyside Sharks here on Tuesday, June 12. The Selah Dol-phins swam away from the Sharks, 610-190.

Girls 10U 160 Yard Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Elayna Blodgett 9, Sophie Blodgett 9,

Cheyenne Hull 9, Annie Hal-verson 10), 2:24.56. 2, Sunnyside Rotary Swim Team

'A' (Devyn Bonzi 9, Devan Harrington 10, TylerAnn Curf-man 10, ), 2:38.22. 3,

Selah Dolphins Swim Team 'B' (Amy Rivera 9, Miley Fuerst 10, Braylee Pendleton

9, Richelle Garza 10), 2:50.78. 4, Selah Dolphins Swim Team 'C' (Ella Buehler

9, Ella Trick 9, Samantha Poplaski 10, Emily Weiss 9), 2:57.96. --, Sunnyside

Rotary Swim Team 'B' (Emmi Garcia 9, Ada Moyer 10, Jocie McGinnis 9, Kyla

Parker 7), DQ.

Boys 10U 160 Yard Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Chris Cavanaugh 10, Jacen Reyes 10, Joshua

Strand 10, Ian Ziegler 9), 2:43.00. 2, Sunnyside Rotary Swim Team 'A' (Jaithan

Garcia 10, Zaiden Gonzalez 10, Kael Campos 10, RJ Curfman 9), 2:59.15. --,

Sunnyside Rotary Swim Team 'C' (Mason Mendoza 10, Max Newhouse 9, Tanner

Martin 10, Gregory Stroh 9), DQ. --, Sunnyside Rotary Swim Team 'B' (Ray

Romero 9, Javy Garza 10, Blake Hauver 8, Aadan Michel 8), DQ.

Girls 12U 160 Yard Medley Relay

1, Sunnyside Rotary Swim Team 'A' (Nadia Stroh 11, Syrina Kaptein 12, Avery

Bonzi 11, Sami Jo Mendoza 12), 2:09.53. 2, Selah Dolphins Swim Team 'B'

(Olivia Stevens 11, Elise Oza-nich 11, Hannah Rees 12, Claire Hudson 11),

2:12.27. 3, Sunnyside Rotary Swim Team 'B' (Emma Beltran 11, Alex

Schlax-Hazzard 11, Hailey VanWieringen 11, Alondra Ruiz 12), 2:19.84. 4, Selah

Dolphins Swim Team 'A' (Brookelyn Simpson 12, Morgin Schmidt 11, Natalie

Cavanaugh 12, Paige Owens 11), 2:22.69.

Boys 12U 160 Yard Medley Relay

1, Sunnyside Rotary Swim Team 'A' (Samuel Gonzalez 12, Stephen Maltos 12,

Christopher Villanueva 11, Carter Hauver 12), 2:18.56. 2, Selah Dolphins Swim

Team 'A' (Andrew Escamilla 12, Cayden Halverson 12, Char-lie Hudson 12, Ryker

Hull 11), 2:19.50.

Girls 14U 160 Yard Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Katie Ramos 14, Avery Hartman 13, Maile

Lancaster 14, Sierra Newell 14), 1:49.19. 2, Sunnyside Ro-tary Swim Team 'A'

(Daniella Duran 14, Jess Gill 13, Cecilia Stroh 14, Tayler Bonzi 13), 2:09.94.

3, Selah Dolphins Swim Team 'B' (Ruby Collins 14, Destiny Henderson 14,

Caitlin Strand 13, Sarah Mary Shannon 13), 2:12.74. 4, Selah Dolphins Swim

Team 'C' (Robin Willey 14, Grace Ziegler 14, Genesis Espi-noza-Coleman 13, Anna

Lamb 13), 2:17.64.

Boys 14U 160 Yard Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Michael Noyes 14, Nathan Oliphant 14, Michael

Ozanich 14, Reilly Cavanaugh 13), 1:48.46. 2, Sunnyside Ro-tary Swim Team 'A'

(EJ Villanueva 13, Ty Gill 11, Cannon Hauver 14, Xavier Na-varro 13), 1:59.82.

3, Selah Dolphins Swim Team 'B' (Blake Borchert 14, Jerry Schmidt 14, Jonathan

Hansen 14, Sam Rees 14), 2:00.50. 4, Selah Dolphins Swim Team 'C' (Kevin Ruark

14, Donny Schmidt 14, Jeremiah Oliphant 13, Morgan Free-burg 13), 2:33.62.

Girls 18U 160 Yard Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Keila Rivera 15, Jesse Rees 17, Eliza Layton

15, Kahlani Schloss 16), 1:46.42. 2, Selah Dolphins Swim Team 'B' (McKenna

Swindell 15, Ellie Richardson 15, Kyrsten Callahan 15, Kass Buchanan 17),

1:54.83. 3, Sunnyside Rotary Swim Team 'A' (Kenzie Evans 15, Abby Albrecht 15,

Ryen Bonzi 15, Arianna Sanchez 15), 2:00.84. 4, Selah Dolphins Swim Team 'C'

(Lizzie Cavanaugh 15, Hannah Boucher 16, Grace Erickson 15, Baileyana Simpson

15), 2:17.46.

Boys 18U 160 Yard Medley Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'D' (Will Richardson 17, Carson Vick 18, Alex

Johnson 17, Jacob Frampton 18), 1:29.89. 2, Selah Dolphins Swim Team 'C'

(Cooper Vick 15, Liam Cavanaugh 15, Michael Strand 15, Matthew Bombard 16),

1:37.70. 3, Selah Dolphins Swim Team 'B' (Adam Escamilla 15, Duncan Williamson

17, Daniel Callahan 18, Brock Albrecht 15), 1:43.25. 4, Selah Dolphins Swim

Team 'A' (Brayden Ward 15, Adrian Escamilla 17, Teigan Carter 15, Dustin

Bishop 17), 1:51.25.

Girls 8 & Under 40 Yard Butterfly

1, Ciara Mullinax, Selah Dolphins, 1:06.69. --, Maycianna Moser_Simpson, Selah

Dolphins, DQ.

Boys 8U 40 Yard Butterfly

1, Aadan Michel, Sunnyside Sharks, 1:06.63. --, Jayden Kaptein, Sunnyside

Sharks, DQ. --, Blake Hauver, Sunnyside Sharks, DQ. --, An-drew Stevens, Selah

Dolphins, DQ. --, Cristian Garcia, Sunnyside Sharks, DQ. --, Kaleb Campos,

Sunnyside Sharks, DQ.

Girls 10U 40 Yard Butterfly

1, Devan Harrington, Sunnyside Sharks, 32.38. 2, Cheyenne Hull, Selah

Dolphins, 32.82. 3, Elayna Blodgett, Selah Dolphins, 40.83. 4, TylerAnn

Curfman, Sunnyside Sharks, 42.60. 5, Sophie Blodgett, Selah Dolphins, 43.58.

6, Miley Fuerst, Selah Dolphins, 44.52. 7, Annie Halverson, Selah Dolphins,

47.83. 8, Braylee Pendleton, Selah Dolphins, 50.09. 9, Emily Weiss, Selah

Dolphins, 50.15. 10, Devyn Bonzi, Sunnyside Sharks, 50.26. 11, Ella Trick,

Selah Dolphins, 51.56. 12, Ava Newhouse, Sunnyside Sharks, 54.41. 13, Ella

Buehler, Selah Dolphins, 54.78. 14, Samantha Poplaski, Selah Dolphins,

1:00.88. 15, Emmi Garcia, Sunnyside Sharks, 1:03.71. --, Richelle Garza, Selah

Dolphins, DQ. --, Amy Rivera, Selah Dolphins, DQ. --, Chloe Myers, Selah

Dolphins, DQ.

Boys 10U 40 Yard Butterfly

1, Kael Campos, Sunnyside Sharks, 37.90. 2, Jacen Reyes, Selah Dolphins,

39.50. 3, Joshua Strand, Selah Dolphins, 41.23. 4, Chris Cavanaugh, Selah

Dolphins, 48.32. 5, Tanner Martin, Sunnyside Sharks, 48.33. 6, RJ Curfman,

Sunnyside Sharks, 49.02. 7, Ian Ziegler, Selah Dolphins, 50.13. 8, Mason

Mendoza, Sunnyside Sharks, 52.06. 9, Liam Mullinax, Selah Dolphins, 52.19. 10,

Zaiden Gonzalez, Sunnyside Sharks, 52.26. 11, Max Newhouse, Sunnyside Sharks,

59.37. --, Javy Garza, Sunny-side Sharks, DQ. --, Gregory Stroh, Sunnyside

Sharks, DQ. --, Aaron Gonza-lez, Selah Dolphins, DQ. --, Jaithan Garcia,

Sunnyside Sharks, DQ.

Girls 12U 40 Yard Butterfly

1, Claire Hudson, Selah Dolphins, 26.89. 2, Avery Bonzi, Sunnyside Sharks,

27.32. 3, Hannah Rees, Selah Dolphins, 30.82. 4, Alondra Ruiz, Sunnyside

Sharks, 30.97. 5, Nadia Stroh, Sunnyside Sharks, 31.80. 6, Sami Jo Mendoza,

Sunnyside Sharks, 34.05. 7, Alex Schlax-Hazzard, Sunny-side Sharks, 34.66. 8,

Elise Ozanich, Selah Dolphins, 35.15. 9, Natalie Cavanaugh, Selah Dolphins,

35.41. 10, Olivia Stevens, Selah Dolphins, 35.45. 11, Hailey VanWieringen,

Sunnyside Sharks, 35.47. 12, Syrina Kaptein, Sunnyside Sharks, 36.82. 13, Emma

Lundberg, Selah Dolphins, 37.77. 14, Yudi Marquez, Selah Dolphins, 38.02. 15,

Lizzie Oliphant, Selah Dolphins, 40.82. 16, Emma Beltran, Sunnyside Sharks,

43.00. 17, Morgin Schmidt, Selah Dolphins, 44.09. 18, Lilly DePell, Selah

Dolphins, 45.51. --, Finley Ziegler, Selah Dolphins, DQ.

Boys 12U 40 Yard Butterfly

1, Charlie Hudson, Selah Dolphins, 23.82. 2, Christopher Villanueva, Sunnyside

Sharks, 27.78. 3, Andrew Escamilla, Selah Dolphins, 34.30. 4, Carter Hauver,

Sunnyside Sharks, 34.38. 5, Cayden Halverson, Selah Dolphins, 41.45. 6, Ty

Gill, Sunnyside Sharks, 43.52. 7, Samuel Gonzalez, Sunnyside Sharks, 43.70. 8,

Declan Mullinax, Selah Dolphins, 44.50. 9, Aj Hernandez, Sunnyside Sharks,

44.84. 10, Stephen Maltos, Sunnyside Sharks, 55.03. --, Joshua Borchert, Selah

Dolphins, DQ.

Girls 14U 40 Yard Butterfly

1, Katie Ramos, Selah Dolphins, 24.06. 2, Maile Lancaster, Selah Dolphins,

25.14. 3, Avery Hartman, Selah Dolphins, 26.00. 4, Robin Willey, Selah

Dolphins, 28.02. 5, Daniella Duran, Sunnyside Sharks, 29.20. 6, Sierra Newell,

Selah Dolphins, 29.70. 7, Elsie Moyer, Sunnyside Sharks, 29.90. 8, Grace

Ziegler, Selah Dolphins, 30.12. 9, Genesis Espinoza-Coleman, Selah Dolphins,

30.60. 10, Jess Gill, Sunnyside Sharks, 30.80. 11, Caitlin Strand, Selah

Dolphins, 31.32. 12, Tayler Bonzi, Sunnyside Sharks, 33.08. 13, Cecilia Stroh,

Sunnyside Sharks, 34.71. 14, Destiny Henderson, Selah Dolphins, 34.77. 15,

Sarah Mary Shannon, Selah Dolphins, 34.88. 16, Giselle Guillen, Sunnyside

Sharks, 35.09. 17, Daisy Cortez, Sunnyside Sharks, 36.08. 18, Ruby Collins,

Selah Dolphins, 39.04. 19, Yazlyn Hernandez, Sunnyside Sharks, 40.75.

Boys 14U 40 Yard Butterfly

1, Michael Ozanich, Selah Dolphins, 23.46. 2, Michael Noyes, Selah Dolphins,

23.81. 3, Reilly Cavanaugh, Selah Dolphins, 26.25. 4, EJ Villanueva, Sunnyside

Sharks, 26.97. 5, Cannon Hauver, Sunnyside Sharks, 27.70. 6, Sam Rees, Selah

Dolphins, 30.31. 7, Jerry Schmidt, Selah Dolphins, 30.59. 8, Blake Borchert,

Selah Dolphins, 30.72. 9, Na-than Oliphant, Selah Dolphins, 31.38. 10, Jonathan

Hansen, Selah Dolphins, 31.65. 11, Morgan Freeburg, Selah Dolphins, 42.07. --,

Xavier Navarro, Sunnyside Sharks, DQ. --, Jeremiah Oliphant, Selah Dolphins,

DQ. --, Kevin Ruark, Selah Dolphins, DQ.

Girls 15-16 40 Yard Butterfly

1, Kahlani Schloss, Selah Dolphins, 23.47. 2, Eliza Layton, Selah Dolphins,

25.00. 3, Keila Rivera, Selah Dolphins, 25.51. 4, Arianna Sanchez, Sunnyside

Sharks, 26.58. 5, Kyrsten Callahan, Selah Dolphins, 27.06. 6, Ellie

Richardson, Selah Dolphins, 27.77. 7, Amerie Kaptein, Sunnyside Sharks, 27.79.

8, McKenna Swindell, Selah Dolphins, 28.51. 9, Kenzie Evans, Sunnyside Sharks,

28.96. 10, Ryen Bonzi, Sunny-side Sharks, 29.00. 11, Hannah Boucher, Selah

Dolphins, 29.24. 12, Gillian Moyer, Sunnyside Sharks, 29.56. 13, Abby

Albrecht, Sunnyside Sharks, 29.62. 14, Arizona Rodriguez, Sunnyside Sharks,

31.60. 15, Baileyana Simpson, Selah Dolphins, 33.25. 16, Lizzie Cavanaugh,

Selah Dolphins, 36.10. 17, Maggie Davis, Selah Dolphins, 39.15.

Boys 15-16 40 Yard Butterfly

1, Cooper Vick, Selah Dolphins, 21.53. 2, Liam Cavanaugh, Selah Dolphins,

22.07. 3, Brock Albrecht, Selah Dolphins, 23.02. 4, Austin Villanueva,

Sunnyside Sharks, 23.63. 5, Michael Strand, Selah Dolphins, 25.52. 6, Adam

Escamilla, Selah Dolphins, 28.25. 7, Teigan Carter, Selah Dolphins, 30.76. 8,

Chandler Gill, Sunnyside Sharks, 37.62.

Girls 17-18 40 Yard Butterfly

1, Jesse Rees, Selah Dolphins, 23.39. 2, Kass Buchanan, Selah Dolphins, 27.91.

Boys 18U 40 Yard Butterfly

1, Carson Vick, Selah Dolphins, 20.97. 2, Jacob Frampton, Selah Dolphins,

21.28. 3, Will Richardson, Selah Dolphins, 21.33. 4, Alex Johnson, Selah

Dolphins, 23.32. 5, Duncan Williamson, Selah Dolphins, 23.78. 6, Dustin

Bishop, Selah Dolphins, 24.71. 7, Daniel Callahan, Selah Dolphins, 26.15. 8,

Anthony Sanchez, Sunnyside Sharks, 33.95.

Girls 8U 40 Yard Breaststroke

1, Ciara Mullinax, Selah Dolphins, 1:04.01. --, Maycianna Moser_Simpson, Selah

Dolphins, DQ. --, Ava Curfman, Sunnyside Sharks, DQ. --, Jewlz Cardenas,

Sunnyside Sharks, DQ.

Boys 8U 40 Yard Breaststroke

1, Andrew Stevens, Selah Dolphins, 1:06.08. 2, Jacob Gonzalez, Selah Dolphins,

1:42.56. --, Blake Hauver, Sunnyside Sharks, DQ. --, Jayden Kaptein, Sunnyside

Sharks, DQ. --, Cristian Garcia, Sunnyside Sharks, DQ. --, Jaycek Soto,

Sunnyside Sharks, DQ. --, Aadan Michel, Sunnyside Sharks, DQ. --, Esau

Beltran, Sunnyside Sharks, DQ. --, Broden Wagner, Selah Dolphins, DQ. --,

Kaleb Campos, Sunnyside Sharks, DQ. --, Andrew Caballero, Sunnyside Sharks,

DQ.

Girls 10U 40 Yard Breaststroke

1, Devan Harrington, Sunny-side Sharks, 36.13. 2, Cheyenne Hull, Selah

Dolphins, 37.54. 3, Elayna Blodgett, Selah Dolphins, 41.14. 4, Miley Fuerst,

Selah Dolphins, 41.19. 5, Sophie Blodgett, Selah Dolphins, 42.19. 6, Annie

Halverson, Selah Dolphins, 45.31. 7, TylerAnn Curfman, Sunnyside Sharks,

46.16. 8, Richelle Garza, Selah Dolphins, 46.40. 9, Ada Moyer, Sunnyside

Sharks, 47.46. 10, Ava Newhouse, Sunnyside Sharks, 48.15. 11, Devyn Bonzi,

Sunnyside Sharks, 48.62. 12, Ella Trick, Selah Dolphins, 49.19. 13, Chloe

Myers, Selah Dolphins, 50.84. 14, Emily Weiss, Selah Dolphins, 51.70. 15,

Samantha Poplaski, Selah Dolphins, 52.40. 16, Ella Buehler, Selah Dolphins,

59.31. 17, Braylee Pendleton, Selah Dolphins, 59.50. --, Emmi Garcia,

Sunnyside Sharks, DQ. --, Jocie McGinnis, Sunnyside Sharks, DQ. --, Kaylia

Maltos, Sunnyside Sharks, DQ. --, Mali Wise, Sunnyside Sharks, DQ.

Boys 10U 40 Yard Breaststroke

1, Kael Campos, Sunnyside Sharks, 40.58. 2, Jacen Reyes, Selah Dolphins,

41.76. 3, Joshua Strand, Selah Dolphins, 41.90. 4, Zaiden Gonzalez, Sunnyside

Sharks, 48.60. 5, Ian Ziegler, Selah Dolphins, 52.25. 6, Max Newhouse,

Sunnyside Sharks, 53.03. 7, Tanner Martin, Sunnyside Sharks, 56.94. 8, Chris

Cavanaugh, Selah Dolphins, 1:00.08. 9, RJ Curfman, Sunny-side Sharks, 1:00.71.

10, Liam Mullinax, Selah Dolphins, 1:04.64. --, Ray Romero, Sunnyside Sharks,

DQ. --, Mason Mendoza, Sunnyside Sharks, DQ. --, Gregory Stroh, Sunnyside

Sharks, DQ. --, Jaithan Garcia, Sunnyside Sharks, DQ. --, Javy Garza,

Sunnyside Sharks, DQ.

Girls 12U 40 Yard Breaststroke

1, Alondra Ruiz, Sunnyside Sharks, 36.03. 2, Alex Schlax-Hazzard, Sunnyside

Sharks, 38.14. 3, Hannah Rees, Selah Dolphins, 39.39. 4, Elise Ozanich, Selah

Dolphins, 40.25. 5, Avery Bonzi, Sunnyside Sharks, 41.01. 6, Morgin Schmidt,

Selah Dolphins, 42.03. 7, Paige Owens, Selah Dolphins, 42.47. 8, Syrina

Kaptein, Sunnyside Sharks, 42.63. 9, Emma Beltran, Sunny-side Sharks, 43.83.

10, Finley Ziegler, Selah Dolphins, 44.28. 11, Olivia Stevens, Selah Dolphins,

45.31. 12, Natalie Cavanaugh, Selah Dolphins, 46.24. 13, Lizzie Oliphant,

Selah Dolphins, 47.02. 14, Lilly DePell, Selah Dolphins, 47.33. 15, Hailey

VanWieringen, Sunnyside Sharks, 48.05. 16, Yudi Marquez, Selah Dolphins,

48.57. 17, Brookelyn Simpson, Selah Dolphins, 1:01.35. --, Kiah Weiss, Selah

Dolphins, DQ. --, Lexi Washabaugh, Selah Dolphins, DQ. --, Emma Lundberg,

Selah Dolphins, DQ. --, Nadia Stroh, Sunnyside Sharks, DQ. --, Sami Jo

Mendoza, Sunnyside Sharks, DQ. --, Amare Garcia, Sunny-side Sharks, DQ.

Boys 12U 40 Yard Breaststroke

1, Charlie Hudson, Selah Dolphins, 31.25. 2, Christopher Villanueva, Sunnyside

Sharks, 35.57. 3, Samuel Gonzalez, Sunnyside Sharks, 36.94. 4, Cayden

Halverson, Selah Dolphins, 42.34. 5, Stephen Maltos, Sunnyside Sharks, 44.52.

6, Declan Mullinax, Selah Dolphins, 46.72. 7, Ty Gill, Sunnyside Sharks,

48.33. 8, Hyrum Wise, Sunny-side Sharks, 49.59. 9, Carter Hauver, Sunnyside

Sharks, 50.07. 10, Elijah Wise, Sunnyside Sharks, 54.13. --, Andre Caballero,

Sunnyside Sharks, DQ. --, Aj Hernandez, Sunnyside Sharks, DQ. --, Andrew

Escamilla, Selah Dolphins, DQ. --, Joshua Borchert, Selah Dolphins, DQ.

Girls 14U 40 Yard Breaststroke

1, Katie Ramos, Selah Dolphins, 29.57. 2, Maile Lancaster, Selah Dolphins,

30.26. 3, Avery Hartman, Selah Dolphins, 30.89. 4, Izzy Vick, Selah Dolphins,

31.25. 5, Kyli Washabaugh, Selah Dolphins, 31.44. 6, Gene-sis Espinoza-Coleman,

Selah Dolphins, 31.57. 7, Jess Gill, Sunnyside Sharks, 33.57. 7, Sierra

Newell, Selah Dolphins, 33.57. 9, Destiny Henderson, Selah Dolphins, 33.83.

10, Daisy Cortez, Sunnyside Sharks, 34.62. 11, Caitlin Strand, Selah Dolphins,

35.40. 12, Robin Willey, Selah Dolphins, 35.76. 13, Elsie Moyer, Sunnyside

Sharks, 37.70. 14, Cecilia Stroh, Sunnyside Sharks, 39.58. 15, J'Naya Siller,

Sunnyside Sharks, 40.14. 16, Yazlyn Hernandez, Sunnyside Sharks, 40.78. 17,

Giselle Guillen, Sunnyside Sharks, 46.76. 18, Ruby Collins, Selah Dolphins,

50.16. --, Sarah Mary Shannon, Selah Dolphins, DQ. --, Tayler Bonzi, Sunnyside

Sharks, DQ. --, Anna Lamb, Selah Dolphins, DQ.

Boys 14U 40 Yard Breaststroke

1, Michael Ozanich, Selah Dolphins, 29.25. 2, EJ Villanueva, Sunnyside Sharks,

29.77. 3, Michael Noyes, Selah Dolphins, 30.28. 4, Blake Borchert, Selah

Dolphins, 30.44. 5, Cannon Hauver, Sunnyside Sharks, 31.09. 6, Jerry Schmidt,

Selah Dolphins, 32.03. 7, Na-than Oliphant, Selah Dolphins, 32.59. 8, Reilly

Cavanaugh, Selah Dolphins, 33.96. 9, Sam Rees, Selah Dolphins, 37.06. 10,

Kevin Ruark, Selah Dolphins, 38.88. 11, Donny Schmidt, Selah Dolphins, 45.32.

12, Morgan Freeburg, Selah Dolphins, 48.87. 13, Jeremiah Oliphant, Selah

Dolphins, 52.34. --, Xavier Navarro, Sunnyside Sharks, DQ.

Girls 16U 40 Yard Breaststroke

1, Kahlani Schloss, Selah Dolphins, 29.33. 2, Keila Rivera, Selah Dolphins,

30.76. 3, Arianna Sanchez, Sunnyside Sharks, 31.70. 4, Abby Albrecht,

Sunnyside Sharks, 32.52. 5, Kyrsten Callahan, Selah Dolphins, 33.57. 6,

Arizona Rodriguez, Sunnyside Sharks, 33.84. 7, Ellie Richard-son, Selah

Dolphins, 34.50. 8, McKenna Swindell, Selah Dolphins, 36.02. 9, Amerie

Kaptein, Sunnyside Sharks, 36.54. 10, Baileyana Simpson, Selah Dolphins,

36.94. 11, Gillian Moyer, Sunnyside Sharks, 37.20. 12, Ryen Bonzi, Sunnyside

Sharks, 40.13. 13, Hannah Boucher, Selah Dolphins, 41.58. 14, Grace Erickson,

Selah Dolphins, 43.12. 15, Lizzie Cavanaugh, Selah Dolphins, 43.65. 16, Kenzie

Evans, Sunnyside Sharks, 44.31.

Boys 16U 40 Yard Breaststroke

1, Cooper Vick, Selah Dolphins, 27.38. 2, Michael Strand, Selah Dolphins,

29.99. 3, Adam Escamilla, Selah Dolphins, 30.40. 4, Matthew Bombard, Selah

Dolphins, 30.66. 5, Austin Villanueva, Sunnyside Sharks, 30.84. 6, Liam

Cavanaugh, Selah Dolphins, 31.17. 7, Brock Albrecht, Selah Dolphins, 31.52. 8,

Christopher Oliphant, Selah Dolphins, 38.39. 9, Teigan Carter, Selah Dolphins,

39.89. --, Chandler Gill, Sunnyside Sharks, DQ.

Girls 18U 40 Yard Breaststroke

1, Jesse Rees, Selah Dolphins, 29.56. 2, Kass Buchanan, Selah Dolphins, 34.90.

Boys 17-18 40 Yard Breast-stroke

1, Carson Vick, Selah Dolphins, 24.38. 2, Jacob Frampton, Selah Dolphins,

24.79. 3, Will Richardson, Selah Dolphins, 25.02. 4, Alex Johnson, Selah

Dolphins, 28.95. 5, Daniel Callahan, Selah Dolphins, 29.48. 6, Adrian

Escamilla, Selah Dolphins, 29.76. 7, Dustin Bishop, Selah Dolphins, 32.70. 8,

Anthony Sanchez, Sunnyside Sharks, 36.40. --, Devin Bishop, Selah Dolphins,

DQ.

Girls 8U 40 Yard Backstroke

1, Maycianna Moser_Simpson, Selah Dolphins, 53.02. 2, Ciara Mullinax, Selah

Dolphins, 1:07.64. 3, Piper Rouse, Selah Dolphins, 1:07.82. 4, Rhylee

St.Aubin, Selah Dolphins, 1:30.06. 5, Jewlz Cardenas, Sunnyside Sharks,

1:30.53.

Boys 8U 40 Yard Backstroke

1, Aadan Michel, Sunnyside Sharks, 1:01.50. 2, Jayden Kaptein, Sunnyside

Sharks, 1:03.18. 3, Andrew Stevens, Selah Dolphins, 1:03.72. 4, Blake Hauver,

Sunnyside Sharks, 1:04.38. 5, Frankie Rouse, Selah Dolphins, 1:07.37. 6,

Cristian Garcia, Sunnyside Sharks, 1:12.39.

Girls 10U 40 Yard Backstroke

1, Cheyenne Hull, Selah Dolphins, 35.08. 2, Devan Harrington, Sunnyside

Sharks, 37.20. 3, TylerAnn Curfman, Sunnyside Sharks, 37.56. 4, Chloe Myers,

Selah Dolphins, 37.84. 5, Sophie Blodgett, Selah Dolphins, 41.07. 6, Elayna

Blodgett, Selah Dolphins, 41.32. 7, Richelle Garza, Selah Dolphins, 41.72. 8,

Annie Halverson, Selah Dolphins, 42.57. 9, Emily Weiss, Selah Dolphins, 42.64.

10, Samantha Poplaski, Selah Dolphins, 43.78. 11, Devyn Bonzi, Sunnyside

Sharks, 44.35. 12, Braylee Pendleton, Selah Dolphins, 46.14. 13, Ava Newhouse,

Sunnyside Sharks, 47.15. 14, Amy Rivera, Selah Dolphins, 47.41. 15, Ada Moyer,

Sunnyside Sharks, 47.58. 16, Ella Trick, Selah Dolphins, 50.16. 17, Miley

Fuerst, Selah Dolphins, 50.34. 18, Ella Buehler, Selah Dolphins, 55.53. 19,

Mali Wise, Sunnyside Sharks, 56.64. 20, Emmi Garcia, Sunnyside Sharks,

1:05.03. 21, Jocie McGinnis, Sunnyside Sharks, 1:31.58.

Boys 10U 40 Yard Backstroke

1, Kameron Palmer, Selah Dolphins, 38.32. 2, Joshua Strand, Selah Dolphins,

41.88. 3, Kael Campos, Sunny-side Sharks, 42.09. 4, Jacen Reyes, Selah

Dolphins, 42.31. 5, Ian Ziegler, Selah Dolphins, 42.89. 6, Tanner Martin,

Sunnyside Sharks, 43.89. 7, Aaron Gonzalez, Selah Dolphins, 44.10. 8, Jaithan

Garcia, Sunnyside Sharks, 46.32. 9, Chris Cavanaugh, Selah Dolphins, 46.88.

10, RJ Curfman, Sunnyside Sharks, 47.71. 11, Zaiden Gonzalez, Sunnyside

Sharks, 48.88. 12, Max Newhouse, Sunnyside Sharks, 53.85. 13, Braden Albrecht,

Selah Dolphins, 54.33. 14, Liam Mullinax, Selah Dolphins, 55.71. 15, Javy

Garza, Sunnyside Sharks, 1:05.59. 16, Mason Mendoza, Sunnyside Sharks,

1:18.82. 17, Gregory Stroh, Sunnyside Sharks, 1:39.58.

Girls 12U 40 Yard Backstroke

1, Avery Bonzi, Sunnyside Sharks, 32.09. 2, Claire Hudson, Selah Dolphins,

32.25. 3, Yudi Marquez, Selah Dolphins, 33.50. 4, Paige Owens, Selah Dolphins,

33.70. 5, Hannah Rees, Selah Dolphins, 34.02. 6, Nadia Stroh, Sunnyside

Sharks, 34.63. 7, Olivia Stevens, Selah Dolphins, 35.38. 8, Elise Ozanich,

Selah Dolphins, 35.98. 9, Sami Jo Mendoza, Sunnyside Sharks, 36.78. 10, Emma

Lundberg, Selah Dolphins, 38.08. 11, Alondra Ruiz, Sunnyside Sharks, 38.25.

12, Lizzie Oliphant, Selah Dolphins, 38.31. 13, Hailey VanWieringen, Sunnyside

Sharks, 39.89. 14, Alex Schlax-Hazzard, Sunnyside Sharks, 40.13. 15, Natalie

Cavanaugh, Selah Dolphins, 40.20. 16, Kiah Weiss, Selah Dolphins, 40.59. 17,

Syrina Kaptein, Sunnyside Sharks, 41.07. 18, Morgin Schmidt, Selah Dolphins,

41.52. 19, Brookelyn Simpson, Selah Dolphins, 41.75. 20, Emma Beltran,

Sunnyside Sharks, 43.01. 21, Finley Ziegler, Selah Dolphins, 43.10. 22, Lilly

DePell, Selah Dolphins, 44.19. 23, Amare Garcia, Sunnyside Sharks, 44.87.

Boys 12U 40 Yard Backstroke

1, Charlie Hudson, Selah Dolphins, 28.26. 2, Christopher Villanueva, Sunnyside

Sharks, 33.97. 3, Carter Hauver, Sunnyside Sharks, 38.03. 4, Joshua Borchert,

Selah Dolphins, 39.41. 5, Aj Hernandez, Sunnyside Sharks, 41.13. 6, Andrew

Escamilla, Selah Dolphins, 41.76. 7, Hyrum Wise, Sunny-side Sharks, 43.02. 8,

Ty Gill, Sunnyside Sharks, 47.05. 9, Asher Wise, Sunny-side Sharks, 49.76. 10,

Leland Ward, Selah Dolphins, 52.18. 11, Samuel Gonzalez, Sunnyside Sharks,

52.34. 12, Declan Mullinax, Selah Dolphins, 2:48.09.

Girls 14U 40 Yard Backstroke

1, Katie Ramos, Selah Dolphins, 26.07. 2, Izzy Vick, Selah Dolphins, 27.14. 3,

Avery Hartman, Selah Dolphins, 30.01. 4, Sierra Newell, Selah Dolphins, 30.64.

5, Daniella Duran, Sunnyside Sharks, 31.09. 6, Caitlin Strand, Selah Dolphins,

31.34. 7, Kyli Washabaugh, Selah Dolphins, 31.72. 8, Grace Ziegler, Selah

Dolphins, 31.81. 9, Robin Willey, Selah Dolphins, 32.07. 10, Genesis

Espinoza-Coleman, Selah Dol-phins, 33.03. 11, Cecilia Stroh, Sunnyside Sharks,

34.38. 12, Ruby Collins, Selah Dolphins, 35.01. 13, Tayler Bonzi, Sunnyside

Sharks, 35.08. 14, Elsie Moyer, Sunnyside Sharks, 35.95. 15, J'Naya Siller,

Sunnyside Sharks, 36.02. 16, Daisy Cortez, Sunnyside Sharks, 36.83. 17, Belah

Requena, Selah Dolphins, 37.35. 18, Sarah Mary Shannon, Selah Dolphins, 37.75.

19, Destiny Henderson, Selah Dolphins, 38.35. 20, Giselle Guillen, Sunnyside

Sharks, 40.01. 21, Yazlyn Hernandez, Sunnyside Sharks, 41.95. 22, Lindsey

Brown, Selah Dolphins, 43.03. --, Maile Lancaster, Selah Dolphins, DQ.

Boys 14U 40 Yard Backstroke

1, Michael Ozanich, Selah Dolphins, 26.81. 2, Michael Noyes, Selah Dolphins,

27.24. 3, Blake Borchert, Selah Dolphins, 30.70. 4, Reilly Cavanaugh, Selah

Dolphins, 31.94. 5, Cannon Hauver, Sunnyside Sharks, 31.95. 6, EJ Villanueva,

Sunnyside Sharks, 32.82. 7, Xavier Navarro, Sunnyside Sharks, 32.94. 8, Kevin

Ruark, Selah Dolphins, 33.00. 9, Nathan Oliphant, Selah Dolphins, 33.76. 10,

Jonathan Hansen, Selah Dolphins, 34.84. 11, Jerry Schmidt, Selah Dolphins,

35.43. 12, Morgan Freeburg, Selah Dolphins, 35.47. 13, Sam Rees, Selah

Dolphins, 37.77. 14, Donny Schmidt, Selah Dolphins, 41.57. 15, Jeremiah

Oliphant, Selah Dolphins, 1:07.89.

Girls 16U 40 Yard Backstroke

1, Arianna Sanchez, Sunnyside Sharks, 25.58. 2, Kahlani Schloss, Selah

Dolphins, 26.85. 3, Eliza Lay-ton, Selah Dolphins, 27.45. 4, Keila Rivera,

Selah Dolphins, 27.83. 5, McKenna Swindell, Selah Dolphins, 29.26. 6, Kyrsten

Callahan, Selah Dolphins, 29.50. 7, Ellie Richardson, Selah Dolphins, 30.70.

8, Gillian Moyer, Sunnyside Sharks, 31.16. 9, Ryen Bonzi, Sunnyside Sharks,

31.88. 10, Amerie Kaptein, Sunnyside Sharks, 32.01. 11, Kenzie Evans,

Sunnyside Sharks, 32.13. 12, Arizona Rodriguez, Sunnyside Sharks, 35.18. 13,

Hannah Boucher, Selah Dolphins, 39.83. 14, Grace Erick-son, Selah Dolphins,

39.89. 15, Maggie Davis, Selah Dolphins, 46.69. --, Baileyana Simpson, Selah

Dolphins, DQ.

Boys 16U 40 Yard Backstroke

1, Cooper Vick, Selah Dolphins, 24.34. 2, Matthew Bombard, Selah Dolphins,

24.46. 3, Liam Cavanaugh, Selah Dolphins, 26.78. 4, Michael Strand, Selah

Dolphins, 28.26. 5, Adam Escamilla, Selah Dolphins, 29.32. 6, Austin

Villanueva, Sunnyside Sharks, 30.34. 7, Teigan Carter, Selah Dolphins, 35.70.

8, Brayden Ward, Selah Dolphins, 41.39. 9, Chandler Gill, Sunnyside Sharks,

41.57. --, Brock Albrecht, Selah Dolphins, DQ.

Girls 18U 40 Yard Backstroke

1, Jesse Rees, Selah Dolphins, 27.82. 2, Rachel Lyons, Selah Dolphins, 29.69.

3, Kass Buchanan, Selah Dolphins, 32.65.

Boys 18U 40 Yard Backstroke

1, Jacob Frampton, Selah Dolphins, 22.57. 2, Will Richardson, Selah Dolphins,

24.31. 3, Carson Vick, Selah Dolphins, 24.33. 4, Alex Johnson, Selah Dolphins,

25.75. 5, Adrian Escamilla, Selah Dolphins, 29.35. 6, Dustin Bishop, Selah

Dolphins, 31.46. 7, Anthony Sanchez, Sunnyside Sharks, 39.40.

Girls 8U 40 Yard Freestyle

1, Maycianna Moser_Simpson, Selah Dolphins, 54.50. 2, Na-talie Boucher, Selah

Dolphins, 1:00.77. 3, Piper Rouse, Selah Dolphins, 1:03.84. 4, Ciara Mullinax,

Selah Dolphins, 1:15.15. 5, Jewlz Cardenas, Sunnyside Sharks, 1:19.12. 6, Kyla

Parker, Sunnyside Sharks, 1:29.29. 7, Ava Curfman, Sunnyside Sharks, 1:29.56.

8, Rhylee St.Aubin, Selah Dol-phins, 1:51.28. --, Livi Harrington, Selah

Dolphins, DQ.

Boys 8U 40 Yard Freestyle

1, Dom Escamilla, Selah Dol-phins, 43.24. 2, Aadan Michel, Sunnyside Sharks,

46.92. 3, Andrew Stevens, Selah Dolphins, 49.26. 4, Cristian Garcia, Sunnyside

Sharks, 51.08. 5, Blake Hauver, Sunnyside Sharks, 51.25. 5, Joseph Packard,

Selah Dolphins, 51.25. 7, An-drew Caballero, Sunnyside Sharks, 55.18. 8,

Frankie Rouse, Selah Dolphins, 57.69. 9, Jaycek Soto, Sunny-side Sharks,

1:00.89. 9, Kaleb Campos, Sunnyside Sharks, 1:00.89. 11, Mac Hudson, Selah

Dolphins, 1:04.59. 12, Brody Buehler, Selah Dolphins, 1:06.75. 13, Jayden

Kaptein, Sunnyside Sharks, 1:10.09. 14, Jacob Gonzalez, Selah Dolphins,

1:11.51. 15, Dakota DePell, Selah Dolphins, 1:15.70. 16, MACK Romero,

Sunnyside Sharks, 1:18.65. 17, Broden Wagner, Selah Dolphins, 1:22.30. --,

Jaxxon Maybee, Selah Dol-phins, DQ. --, Caleb Gonzalez, Selah Dolphins, DQ. --,

Esau Beltran, Sunnyside Sharks, DQ. --, Spence Teas, Selah Dolphins, DQ.

Girls 10U 40 Yard Freestyle

1, Devan Harrington, Sunny-side Sharks, 26.88. 2, Cheyenne Hull, Selah

Dolphins, 27.25. 3, Elayna Blodgett, Selah Dolphins, 32.01. 4, TylerAnn

Curfman, Sunnyside Sharks, 33.28. 5, Devyn Bonzi, Sunny-side Sharks, 33.59. 6,

Chloe Myers, Selah Dolphins, 33.81. 7, Richelle Garza, Selah Dolphins, 34.27.

8, Sophie Blodgett, Selah Dol-phins, 35.02. 9, Annie Halverson, Selah Dolphins,

35.94. 10, Ada Moyer, Sunny-side Sharks, 36.06. 11, Miley Fuerst, Selah

Dolphins, 36.90. 12, Amy Rivera, Selah Dolphins, 38.34. 13, Ava Newhouse,

Sunnyside Sharks, 39.52. 14, Braylee Pendleton, Selah Dol-phins, 40.01. 15,

Ella Trick, Selah Dolphins, 40.03. 16, Madi Moss, Selah Dolphins, 40.94. 17,

Emily Weiss, Selah Dolphins, 41.08. 18, Ella Buehler, Selah Dolphins, 41.42.

19, Samantha Poplaski, Selah Dolphins, 43.40. 20, Alice Packard, Selah

Dolphins, 45.02. 21, Mali Wise, Sunnyside Sharks, 47.81. 22, Emmi Garcia,

Sunnyside Sharks, 53.68. 23, Kaylia Maltos, Sunnyside Sharks, 59.31. 24, Bella

Hollowell, Selah Dolphins, 59.47. 25, Jocie McGinnis, Sunnyside Sharks,

1:26.26.

Boys 10U 40 Yard Freestyle

1, Kael Campos, Sunnyside Sharks, 30.12. 2, Joshua Strand, Selah Dolphins,

31.84. 3, Ian Ziegler, Selah Dolphins, 34.47. 4, Jacen Reyes, Selah Dolphins,

34.86. 5, Javy Garza, Sunny-side Sharks, 35.47. 6, Kameron Palmer, Selah

Dolphins, 35.77. 7, Tanner Martin, Sunnyside Sharks, 36.72. 8, Chris

Cavanaugh, Selah Dolphins, 37.22. 9, Jaithan Garcia, Sunny-side Sharks, 38.11.

10, RJ Curfman, Sunnyside Sharks, 39.02. 11, Mason Men-doza, Sunnyside Sharks,

39.14. 12, Aaron Gonzalez, Selah Dolphins, 43.25. 13, Max Newhouse, Sunnyside

Sharks, 43.78. 14, Zaiden Gon-zalez, Sunnyside Sharks, 44.22. 15, Braden

Albrecht, Selah Dolphins, 45.94. 16, Liam Mullinax, Selah Dolphins, 48.28. 17,

Ray Romero, Sunnyside Sharks, 57.76. 18, Gregory Stroh, Sunnyside Sharks,

1:02.44.

Girls 12U 40 Yard Freestyle

1, Avery Bonzi, Sunnyside Sharks, 24.19. 2, Claire Hudson, Selah Dolphins,

26.50. 3, Paige Owens, Selah Dolphins, 26.94. 4, Sami Jo Mendoza, Sunnyside

Sharks, 27.37. 5, Elise Ozanich, Selah Dolphins, 28.28. 6, Nadia Stroh,

Sunnyside Sharks, 28.53. 7, Yudi Marquez, Selah Dolphins, 28.71. 8, Alex

Schlax-Hazzard, Sunnyside Sharks, 29.53. 9, Olivia Stevens, Selah Dolphins,

30.50. 10, Lizzie Oliphant, Selah Dolphins, 30.89. 11, Alondra Ruiz, Sunnyside

Sharks, 31.26. 12, Natalie Cavanaugh, Selah Dolphins, 32.03. 13, Emma

Lundberg, Selah Dolphins, 32.97. 14, Emma Beltran, Sunnyside Sharks, 33.09.

15, Kiah Weiss, Selah Dol-phins, 33.20. 16, Hailey VanWieringen, Sunnyside

Sharks, 33.76. 17, Finley Ziegler, Selah Dolphins, 34.46. 18, Syrina Kaptein,

Sunnyside Sharks, 35.46. 19, Morgin Schmidt, Selah Dol-phins, 35.53. 20,

Brookelyn Simpson, Selah Dolphins, 37.07. 21, Lilly De-Pell, Selah Dolphins,

38.75. 22, Lexi Washabaugh, Selah Dolphins, 42.75. 23, Hannah Rees, Selah

Dolphins, 1:00.00.

Boys 12U 40 Yard Freestyle

1, Charlie Hudson, Selah Dol-phins, 23.45. 2, Christopher Villanueva, Sunnyside

Sharks, 24.63. 3, Carter Hauver, Sunnyside Sharks, 27.00. 4, Joshua Borchert,

Selah Dolphins, 29.72. 5, An-drew Escamilla, Selah Dolphins, 31.09. 6, Samuel

Gonzalez, Sunnyside Sharks, 31.19. 7, Cayden Halverson, Selah Dolphins, 31.52.

8, Ty Gill, Sunnyside Sharks, 35.07. 9, Aj Hernandez, Sunny-side Sharks, 37.30.

10, Hyrum Wise, Sunnyside Sharks, 39.66. 11, Leland Ward, Selah Dolphins,

40.70. 12, Asher Wise, Sunny-side Sharks, 44.28. 13, Andre Caballero, Sunnyside

Sharks, 44.40. 14, Declan Mullinax, Selah Dolphins, 45.32.

Girls 14U 40 Yard Freestyle

1, Trista Hull, Selah Dolphins, 21.63. 2, Katie Ramos, Selah Dolphins, 22.50.

3, Maile Lancaster, Selah Dol-phins, 23.59. 4, Izzy Vick, Se-lah Dolphins,

23.90. 5, Sierra Newell, Selah Dolphins, 24.22. 6, Kyli Washabaugh, Selah

Dolphins, 24.76. 7, Avery Hartman, Selah Dolphins, 25.06. 8, Robin Willey,

Selah Dolphins, 25.26. 9, Genesis Espinoza-Coleman, Selah Dolphins, 25.37. 10,

Daniella Duran, Sunnyside Sharks, 26.02. 11, Jess Gill, Sunnyside Sharks,

26.13. 12, Tayler Bonzi, Sunnyside Sharks, 26.39. 13, Grace Ziegler, Selah

Dolphins, 26.56. 14, Cecilia Stroh, Sunnyside Sharks, 27.31. 15, J'Naya

Siller, Sunnyside Sharks, 27.65. 16, Caitlin Strand, Selah Dolphins, 27.71.

17, Elsie Moyer, Sunnyside Sharks, 28.26. 18, Destiny Henderson, Selah

Dolphins, 28.63. 19, Belah Requena, Selah Dolphins, 29.31. 20, Daisy Cortez,

Sunnyside Sharks, 30.15. 21, Giselle Guillen, Sunnyside Sharks, 30.84. 22,

Ruby Collins, Selah Dolphins, 31.45. 23, Yazlyn Hernandez, Sunnyside Sharks,

32.75. 24, Lindsey Brown, Selah Dolphins, 33.77. 25, Sa-rah Mary Shannon, Selah

Dolphins, 35.65. 26, Belen Rodriguez, Selah Dolphins, 37.09. 27, Anna Lamb,

Selah Dolphins, 43.77.

Boys 14U 40 Yard Freestyle

1, Michael Ozanich, Selah Dol-phins, 20.96. 2, Blake Borchert, Selah Dolphins,

22.69. 3, Xavier Navarro, Sunnyside Sharks, 23.03. 4, Michael Noyes, Selah

Dolphins, 23.14. 5, EJ Villanueva, Sunnyside Sharks, 23.38. 6, Cannon Hauver,

Sunnyside Sharks, 24.59. 7, Reilly Cavanaugh, Selah Dol-phins, 24.69. 8, Kevin

Ruark, Selah Dolphins, 25.36. 9, Nathan Oliphant, Selah Dol-phins, 26.20. 10,

Sam Rees, Selah Dolphins, 26.83. 11, Jerry Schmidt, Selah Dolphins, 26.97. 12,

Jonathan Hansen, Selah Dol-phins, 27.34. 13, Morgan Free-burg, Selah Dolphins,

31.33. 14, Donny Schmidt, Selah Dolphins, 34.57. 15, Jeremiah Oliphant, Selah

Dolphins, 1:02.33.

Girls 15-16 40 Yard Freestyle

1, Kahlani Schloss, Selah Dol-phins, 21.81. 2, Keila Rivera, Selah Dolphins,

23.03. 3, Arianna Sanchez, Sunnyside Sharks, 23.32. 4, Ellie Richardson, Selah

Dolphins, 23.90. 5, Eliza Lay-ton, Selah Dolphins, 24.15. 6, Kyrsten Callahan,

Selah Dolphins, 24.64. 7, Kenzie Evans, Sunnyside Sharks, 24.76. 8, Ryen

Bonzi, Sunnyside Sharks, 25.09. 9, Abby Albrecht, Sunnyside Sharks, 25.63. 10,

Amerie Kaptein, Sunnyside Sharks, 26.08. 11, McKenna Swindell, Selah Dolphins,

26.27. 12, Gillian Moyer, Sunnyside Sharks, 26.82. 13, Baileyana Simpson,

Selah Dolphins, 27.21. 14, Arizona Rodriguez, Sunnyside Sharks, 28.00. 15,

Lizzie Cavanaugh, Selah Dol-phins, 28.47. 16, Grace Erick-son, Selah Dolphins,

29.33.

Boys 16U 40 Yard Freestyle

1, Matthew Bombard, Selah Dolphins, 20.76. 2, Brock Albrecht, Selah Dolphins,

20.83. 3, Cooper Vick, Selah Dolphins, 21.08. 4, Austin Villanueva, Sunnyside

Sharks, 21.15. 5, Liam Cavanaugh, Selah Dolphins, 22.03. 6, Michael Strand,

Selah Dolphins, 22.31. 7, Teigan Carter, Selah Dolphins, 24.60. 8, Adam

Escamilla, Selah Dolphins, 24.83. 9, Brayden Ward, Selah Dolphins, 25.18. 10,

Chandler Gill, Sunnyside Sharks, 27.56. 11, Christopher Oliphant, Selah

Dolphins, 34.43.

Girls 18U 40 Yard Freestyle

1, Jesse Rees, Selah Dolphins, 23.12. 2, Rachel Lyons, Selah Dolphins, 25.33.

3, Kass Buchanan, Selah Dol-phins, 27.62.

Boys 18U 40 Yard Freestyle

1, Carson Vick, Selah Dol-phins, 18.88. 2, Will Richard-son, Selah Dolphins,

19.50. 3, Alex Johnson, Selah Dolphins, 20.56. 4, Dustin Bishop, Selah

Dolphins, 22.50. 5, Duncan Williamson, Selah Dolphins, 23.40. 6, Devin Bishop,

Selah Dolphins, 24.78. 7, An-thony Sanchez, Sunnyside Sharks, 29.91. 8, Kasden

Washabaugh, Selah Dolphins, 30.93.

Girls 10U 160 Yard Freestyle Relay

1, Sunnyside Rotary Swim Team 'A' (Ava Newhouse 10, Devyn Bonzi 9, TylerAnn

Curfman 10, Devan Harrington 10), 2:13.83. 2, Selah Dolphins Swim Team 'C'

(Elayna Blodgett 9, Sophie Blodgett 9, Annie Halverson 10, Cheyenne Hull 9),

2:13.91. 3, Selah Dolphins Swim Team 'B' (Emily Weiss 9, Ella Trick 9, Braylee

Pendleton 9, Richelle Garza 10), 2:38.08. 4, Selah Dolphins Swim Team 'A'

(Ella Buehler 9, Miley Fuerst 10, Chloe Myers 9, Samantha Poplaski 10),

2:38.64.

Boys 10U 160 Yard Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Jacen Reyes 10, Joshua Strand 10, Greyson

Stevens 10, Ian Ziegler 9), 2:20.31. 2, Sunnyside Rotary Swim Team 'A' (RJ

Curfman 9, Mason Mendoza 10, Jaithan Garcia 10, Kael Campos 10), 2:33.76. 3,

Selah Dolphins Swim Team 'B' (Nico Rodriguez 10, Chris Cavanaugh 10, Liam

Mullinax 9, Kameron Palmer 10), 2:39.14. 4, Sunnyside Ro-tary Swim Team 'B'

(Gregory Stroh 9, Ray Romero 9, Javy Garza 10, Max Newhouse 9), 3:11.16.

Girls 12U 160 Yard Freestyle Relay

1, Sunnyside Rotary Swim Team 'B' (Sami Jo Mendoza 12, Syrina Kaptein 12,

Nadia Stroh 11, Avery Bonzi 11), 1:54.88. 2, Selah Dolphins Swim Team 'B'

(Hannah Rees 12, Claire Hud-son 11, Elise Ozanich 11, Olivia Stevens 11),

1:55.58. 3, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Lizzie Oliphant 11, Natalie

Cavanaugh 12, Finley Ziegler 11, Paige Owens 11), 2:07.84. 4, Sunnyside Rotary

Swim Team 'A' (Alex Schlax-Hazzard 11, Emma Beltran 11, Hailey VanWieringen

11, Alondra Ruiz 12), 2:08.25. 5, Selah Dolphins Swim Team 'C' (Brookelyn

Simpson 12, Morgin Schmidt 11, Kiah Weiss 11, Lilly DePell 11), 2:27.31.

Boys 12U 160 Yard Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Cayden Halverson 12, Joshua Borchert 11,

Andrew Escamilla 12, Charlie Hudson 12), 2:00.85. 2, Sunny-side Rotary Swim

Team 'A' (Carter Hauver 12, Ty Gill 11, Christopher Villanueva 11, Aj

Hernandez 11), 2:03.07.

Girls 14U 160 Yard Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'B' (Sierra Newell 14, Katie Ra-mos 14, Trista Hull

14, Izzy Vick 13), 1:33.65. 2, Selah Dolphins Swim Team 'C' (Genesis

Espinoza-Coleman 13, Robin Willey 14, Avery Hartman 13, Maile Lancaster 14),

1:44.53. 3, Sunnyside Rotary Swim Team 'A' (Daniella Duran 14, Cecilia Stroh

14, Tayler Bonzi 13, Jess Gill 13), 1:49.13. 4, Selah Dolphins Swim Team 'D'

(Ruby Collins 14, Sarah Mary Shannon 13, Lindsey Brown 14, Destiny Henderson

14), 2:04.44. 5, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Grace Ziegler 14, Caitlin

Strand 13, Anna Lamb 13, Kyli Washabaugh 14), 2:07.07.

Boys 14U 160 Yard Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Michael Noyes 14, Michael Ozanich 14, Reilly

Cavanaugh 13, Blake Borchert 14), 1:34.75. 2, Sunnyside Ro-tary Swim Team 'A'

(EJ Villanueva 13, Xavier Na-varro 13, Cannon Hauver 14, Aj Hernandez 11),

1:43.34. 3, Selah Dolphins Swim Team 'B' (Jonathan Han-sen 14, Nathan Oliphant

14, Sam Rees 14, Kevin Ruark 14), 1:48.82. 4, Selah Dolphins Swim Team 'C'

(Donny Schmidt 14, Jerry Schmidt 14, Morgan Freeburg 13, Jeremiah Oliphant

13), 2:26.06.

Girls 18U 160 Yard Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Jesse Rees 17, Keila Rivera 15, Kahlani

Schloss 16, Eliza Layton 15), 1:34.56. 2, Selah Dolphins Swim Team 'B'

(Kyrsten Callahan 15, McKen-na Swindell 15, Kass Buchanan 17, Ellie Richardson

15), 1:44.52.

Boys 18U 160 Yard Freestyle Relay

1, Selah Dolphins Swim Team 'A' (Matthew Bombard 16, Will Richardson 17,

Carson Vick 18, Alex Johnson 17), 1:24.39. 2, Selah Dolphins Swim Team 'B'

(Liam Cavanaugh 15, Brock Albrecht 15, Adrian Escamilla 17, Cooper Vick 15),

1:27.81. 3, Selah Dolphins Swim Team 'C' (Adam Escamilla 15, Michael Strand

15, Duncan Williamson 17, Dustin Bishop 17), 1:34.39.

Girls 10U 160 Yard IM

1, Cheyenne Hull, Selah Dol-phins, 3:00.76. 2, Annie Hal-verson, Selah Dolphins,

3:29.22. 3, Ava Newhouse, Sunnyside Sharks, 3:55.39. 4, Ella Trick, Selah

Dolphins, 4:02.82. 5, Braylee Pendleton, Selah Dolphins, 4:05.63. --, Emmi

Garcia, Sunnyside Sharks, DQ.

Boys 10U 160 Yard IM

1, Kael Campos, Sunnyside Sharks, 3:02.00. 2, Joshua Strand, Selah Dolphins,

3:07.53. 3, Jacen Reyes, Selah Dolphins, 3:28.94. 4, Chris Cavanaugh, Selah

Dolphins, 4:07.09. --, Jaithan Garcia, Sunnyside Sharks, DQ.

Girls 12U 160 Yard IM

1, Hannah Rees, Selah Dol-phins, 2:39.08. 2, Nadia Stroh, Sunnyside Sharks,

2:50.33. 3, Elise Ozanich, Selah Dolphins, 2:51.50. 4, Alondra Ruiz, Sunnyside

Sharks, 2:54.25. 5, Syrina Kaptein, Sunnyside Sharks, 2:56.08. 6, Alex

Schlax-Hazzard, Sunnyside Sharks, 2:57.97. 7, Morgin Schmidt, Selah Dolphins,

3:21.16.

Boys 12U 160 Yard IM

1, Charlie Hudson, Selah Dol-phins, 2:13.95. 2, Christopher Villanueva,

Sunnyside Sharks, 2:39.96. 3, Andrew Escamilla, Selah Dol-phins, 3:02.53.

Girls 14U 160 Yard IM

1, Katie Ramos, Selah Dol-phins, 2:10.15. 2, Izzy Vick, Selah Dolphins,

2:10.22. 3, Daniella Duran, Sunnyside Sharks, 2:33.51. 4, Caitlin Strand,

Selah Dolphins, 2:34.84. 5, Jess Gill, Sunnyside Sharks, 2:38.58. 6, Genesis

Espinoza-Coleman, Selah Dol-phins, 2:40.07. 7, Elsie Moyer, Sunnyside Sharks,

2:41.99. 8, Cecilia Stroh, Sunnyside Sharks, 2:51.46.

Boys 14U 160 Yard IM

1, Michael Noyes, Selah Dolphins, 2:16.14. 2, Cannon Hauver, Sunnyside Sharks,

2:30.75. 3, EJ Villanueva, Sunnyside Sharks, 2:31.59. 4, Sam Rees, Selah

Dolphins, 2:45.50. 5, Jonathan Hansen, Selah Dolphins, 2:54.57. 6, Morgan

Freeburg, Selah Dolphins, 3:25.71. --, Xavier Navarro, Sunnyside Sharks, DQ.

Girls 16U 160 Yard IM

1, Kahlani Schloss, Selah Dolphins, 2:08.78. 2, Eliza Layton, Selah Dolphins,

2:12.33. 3, Arianna Sanchez, Sunnyside Sharks, 2:16.96. 4, Ellie Richardson,

Selah Dolphins, 2:23.07. 5, McKenna Swindell, Selah Dolphins, 2:26.88. 6,

Amerie Kaptein, Sunnyside Sharks, 2:29.98. 7, Kenzie Evans, Sunnyside Sharks,

2:43.46. 8, Arizona Rodriguez, Sunnyside Sharks, 2:44.26.

Boys 16U 160 Yard IM

1, Cooper Vick, Selah Dolphins, 1:58.95. 2, Michael Strand, Selah Dolphins,

2:12.15. 3, Austin Villanueva, Sunnyside Sharks, 2:16.82. 4, Adam Escamilla,

Selah Dolphins, 2:21.68.

Girls 18U 160 Yard IM

1, Jesse Rees, Selah Dolphins, 2:11.89. 2, Kass Buchanan, Selah Dolphins,

2:26.76.

Boys 18U 160 Yard IM

1, Carson Vick, Selah Dolphins, 1:53.25. 2, Will Richard-son, Selah Dolphins,

1:55.06.