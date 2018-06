Harrison Middle School Honor Roll

— Harrison Middle School has released its 2018 fourth quarter honor roll list. The students that have achieved a 4.0 grade-point average are Owen Boden, Chamelle Abringe, Kevin Adame, Brijida Alcaide, Annalise Alvarez, Elizabeth Alvarez, Emily Anderson, DeAngelina Archuleta, Ezequiel Ayala, Lupita Banda-Caso, Melissa Banda-Caso, Adriana Barcenas, Aulani Benitez, Jadon Benitez, Isaiah Birrueta, Lily Bottineau-Potter, Juan Bravo, J'Den Briones, Jocelynn Briones, Maniya Bueno, Madalynne Butler, Hyacinth Cabrera, John Call, Natalia Campos, Jansyn Carrizales, Mya Castilleja, Martin Castillo, Jordyn Cerda-Samaniego, Mackenzie Chambers, Karla Chavez, Maria Chavez-Orta, Caden Condie, Ella Copeland, Gabriel Correa, Jeanette Cortes, Jasmine Cruz, Brianna Dalrymple, Alexis Daniels, Eva Davis, Yeimi Delgado-Flores, Devin Escamilla, Veronica Escareno-Ibarra, Tania Espindola-Mendoza, Giovanny Estrada-Beltran, Lory Estudillo, Marisol Farias, Stephanie Flores, Kellee Fox, Anna Frank, Vivica Frausto, Marilyn Fuentes, Marissa Galvan, Fermin Garcia, Jose Garcia, Carolina Garcia-Arellano, Anna Garcia-Quintero, Joaquin Garibay, Jaqueline Garibay-Alvarez, Brianna Garza, Angel Gonzalez, Jesse Gonzalez Jr, Lia Gutierrez, Kori Hazzard, Emma Heeringa, Brenda Hernandez, Paloma Hernandez-Bazan, Luis Hernandez-Bazan, Maria Hernandez-Gonzalez, Jason Jalifi, Andrea Lancaster, Larissa Leon, Analyssa Maldonado, Jessica Marin, Yaritza Marquez-Martin,Jacob Martinez, Jacqueline Martinez, Mya Martinez, Aaron Martinez, Aniyah Martinez, Dominique Martinez-Driscoll, Noah McNair, Alexia Mendoza, Ezekiel Mendoza, Giselle Mendoza, Edgar Mendoza, Armando Mendoza, Samantha Mendoza, Daniela Minchaca, Jocelyn Montelongo, Joshua Montelongo, Julian Morales-Ontiveros, Jessica Mota, Annalee Munoz-Chavez, Rilee Murray, Victoria Negrete, David Ochoa, Alexzander Osorio, Celeste Pacheco, Fatima Pacheco, Veronica Puente, Sarah Raihl, Alyna Ramirez, Jareli Ramos, Christopher Rangel-Brown, Brandon Reyes, Noah Rios, Shaslyn Rios, Maddix Rocha, Logan Rodriguez, Omar Rodriguez-Ibarra, Izabella Romero, Soraida Ruiz, Shayla Ruiz-Gomez, Jonathan Ruldo-Torres, Damian Sandoval, Camilla Santiago, Flor Solis, Ernesto Tapia, Fatima Tellez-Avendano, Maria Torres, Cecilia Tovar, Angeles Trujillo, Jazmine Valencia, Adrian Victoriano-Ramirez, Edward Villanueva Jr, Brody Weets, Maeve Weets, Elijah Wise, Jia Yang Wu, Jose Zesati, and Tommie Zesati

The students that made it onto the honor roll are Mariana Acevedo, Itzel Acevedo, Ramon Adame Jr., Jonathan Adame-Garcia, Ana Aguayo-Madero, Marc Aguila-Tellez, Emily Aguilar, Jasmine Aguilar-Rios, Humberto Alarcon, Hector Alcaide, Christian Alcaide, Benny Alonso, Anna Alvarez, Maribel Alvarez, Samantha Alvarez, Melia Alvarez, Juan Alvarez Jr., Adilene Andrade, Katherene Anguiano, Valentin, Antunez-Martinez, Eli Aquino, Mateo Armendariz, Nathaniel Arriaga, Dianna Arroyo-Macias, Angela Avalos, Nathaniel Avalos, Jose Ayala-Jaime, Mariah Balli, Erendira Barajas, Isaiah Barajas, Ashley Barrios, Valeria Barrios-Salazar, Alexandra Bazan, athaniel Berk, Elena Borrego, Andrew Brandsma, Cynthia Buezo-Mota, Malayna Butler, Christian Calvillo, Jasmine Campos, Nathan Campuzano, Marlene Candelario-Sanchez, Damian Cardenas, Lissaundra Caridad, Roxanne Caridad, Marcos Casio-Rodriguez, Angie Castilla, Anabella Castilleja, Aiden Cazares, Gladys Celaya, Marlen Cerda, Eduardo Cervantes, Emily Chaidez, Corina Chavez, Estrella Chavez, Kiara Cisneros, Anjel Claustro-Espindola, Kyle Clough, Matthew Correa, Eric Cortes, Daisy Cortez, Juanita Cortez, Geraldine Cruz-Perez, Maritza Cuevaz, Amya Daniels-Angiano, Ayisha Del Viento, Sandra Delgado-Castro, Diogo Diaz-Betancourt, Phoenix Dimas-Berney, Ayair Duarte-Solorio, Sarai Escobar-Gonzalez, Anthony Estrella, Yasmin Farias, Isabella Farias, Brooke Farias, Daniel Farias, Andy Fernandez, Eliezer Fernandez, Trinity Fernandez, Patricia Fierro, Guillermo Flores, Zenaida Flores, Brianna Flores-Galeana, Yadirah Flores-Velasco, Kaiden Frank, Vanessa Galvan-Nunez, Miguel Garcia, D'Angelo Garcia, Artemio Garcia, Maya Garcia, Maximiliano Garcia-Pinon, Erick Garcia-Ramirez, Gabriela Garcia-Rangel, Giovanni Garcia-Zazueta, Genesis Garibay, Grecia Garibay, Dylan Garza, Katherine Geike, Laura Gomez, Marissa Gomez, Natalia Gonzales, Adam Gonzalez, Danna Gonzalez, Jazlyn Gonzalez, Francisco Gonzalez, Olga Gonzalez, Sulema Gonzalez, Adrian Gonzalez, Bryan Gonzalez, Samuel Gonzalez, Yadira Gonzalez-Magana, Jaime Gudino, Elias Guizar, Emmanuel Gurrola, Oscar Gurrola-Ayala, Angela Gutierrez, Briseida Gutierrez, Keevin Gutierrez, Yasmine Gutierrez Cristal, Gutierrez-Reinaga, Titus Hazzard, Jessamyn Hellner-Gomez, Jaqueline Hernandez, Jazlyn Hernandez, Aurora Hernandez, Kevin Hernandez, Liliana Hernandez, Rubi Hernandez, Yazlyn Hernandez-Ramirez, Ana Hernandez-Ramos, Brianna Herrera, Jocelyn Herrera, Tanner Hill, Sylus Hursh, Jessi Jaimes, Ashley Jalifi, Oscar Jimenez, Issaias Juarez, Elizabeth Kannely, Damon Landaverde, Savannah Landeros, First Last, Ulises Lavida, Kristina Leon, Andrea Leon-Guerrero, Dakotah Lewis, Taylor Lewis-Escamilla, Juan Leyva-Garcia, Juan Leyva-Hernandez, Erik Licona, Alejandro Lopez, Jovany Macias, Tatianna Madrigal, Luis Madrigal Jr., Devinee Magallon-Harris, Araceli Magana, Brent Maldonado, Stephen Maltos, Jose Mariscal-Moreno, Araceli Marmolejo Cruz, Anthony Martinez, Josie Martinez, Annessa Martinez, Jesus Martinez, Vannessa Martinez, Efren Martinez Jr., Wyatt Mashburn, Hailey Mathews, Evan Maxwell, Kristin McCardle, Tia McIntosh, Olivia Mears, Unique Medina, Eduardo Medina-Lopez, Alexander Mendez, Rudy Mendoza, Fernando Meraz, Victor Mercado, Island Miranda, Ulises Miron Jr., Shane Mitchell, Nicole Morales-Frausto, Aly Moran-Mercado, Marcus Moreno, Kalliope Morse, Mylene Munoz, Calvin Naught, Justice Navarro, Michael Navarro, Myles Newhouse, Gage Newhouse, Macy Norem, Bladimir Nunez, Eric Nunez-Mancinas, Cesar Nunez-Mancinas, Mateo Ochoa-Birrueta, Brielle Olivarez, Phillip Olivera, Ruby Olmos, Jose Orallo, Alan Orozco, Abdon Pacheco, Alyssa Palacios, Cristal Palacios, Destiny Palencia-Carrasco, Calvin Palomarez, Nancy Paniagua, Jennifer Penafiel-Marmolejo, Valente Peralta, Darren Perez, Carolina Perez, Anai Perez, Mayra Perez, Alexander Perez-Chavez, Cristian Perez-Chavez, Esequiel Perez-Maldonado, Alexa Perez-Sanchez, Areli Perez-Solis, Summer Pina, Domeniko Pinon, Nayeli Plancarte-Torres, Jelena Prieto, Nazaret Quiroz, Yaremi Quiroz, Harrison Raihl, Raymond Ramirez, Alejandro Ramirez, David Ramirez-Gonzalez, Blanca Ramos, Carlos Ramos, Jenelle Ramos, Brandol Rebolledo-Mendoza, Jose Renteria, Israel Resendez, Angel Reyes, Sonny Reyes-Salazar, Jada Robledo, Anahy Rodriguez, Ellyana Rodriguez, Marilyn Rodriguez, Juliet Rodriguez, Fernanda Rodriguez-Puga, Marben Rodriguez-Villegas, Jaila Rosalez, Jose Rosas-Albarran, Iris Ruelas-Rodriguez, Adam Ruiz, Alondra Ruiz, Yailyn Salais-Arenas, Mario Saldana III, D'Angelo Salinas, Delan Sanchez, Jade Sanchez, Adrian Sandoval, Maria Santiago, Alondra Serna-Negrete, Janet Servin-Servin, Ashdeep Singh, Braden Skyles, Carlos Solares, Juan Tapia-Penaloza, Celeste Tlatelpa, Brian Torres, Hugo Torres-Macias Jr., Alvaro Torres-Quiroz, Anabelle Tovar, Miguel Valdez, Kevin Valencia, Sharynne Valencia, Sarahi Valencia-Moran, Sasha Valencia-Sustaita, Anabel Valencia-Sustaita, Alison Van Billiard, Leif Van Doren, Jasiah Van Doren, Nicolas Vargas, Rubi Vargas, Susana Vargas-Contreras, Judith Vargas-Silva, Leonardo Vazquez, Yuritzy Vega, Alexandra Velasquez-Lara, Yeralin Velazquez-Cardenas, Antoinette Ventura, Anthony Ventura, Artemio Verduzco, Maximiliano Vijarro, Jefferson Vilcapoma, Rogelio Villa Jr., Maribel Villa-Tellez, Ezekiel Villalobos, Laith Wajeeh, Zachary Wajeeh, Ellie Wiederspohn, Maya Wilde, Patrick Wise, Julissa Zacatenco-Alvarado, Angela Zamora, and Gael Zepeda-Diaz